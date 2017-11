Zaplněná Budvar Aréna tleskala kapele Chinaski

České Budějovice - Chinaski zažívají své největší halové turné v historii kapely.

Na jejich šesté zastávce, v téměř vyprodané českobudějovické Budvar Aréně, hudebníci dokázali, že jde i o turné nejvýpravnější. Fanoušci zažili velkolepou zvukovou a světelnou show. Scéna byla postavená na projekci, s využitím řady pohyblivých LED obrazovek, které dokreslovaly atmosféru jednotlivých písní. Celá show začala stínohrou frontmana Michala Malátného a pokračovala strhující barevnou vizuální projekcí prokládanou fotkami fanoušků, které kapela již půl roku sbírá na svých stránkách pomocí hashtagu #neninamdoplace.



Zaznělo celkem dvacet pět písní. Hudebníci sestavili program z hitů minulých let i skladeb z posledního alba, po kterém pojmenovali probíhající turné – Není nám do pláče. Zazněly hity jako Vedoucí, Vrchlabí či Víno, z poslední desky pak například Venku je na nule, Potkal jsem tě po letech i Propan s butanem. Mladá talentovaná zpěvačka Magdalena Králová si s kapelou zazpívala Slovenský klín a Punčocháče a role předskokana se ujal slovenský zpěvák Peter Aristone.



Další koncert kapelu čeká již v úterý 14.11. v Liberci a ve čtvrtek 16.11. ve vyprodané O2 areně v Praze.

Pokud jste tuto parádní show nestihli, nezoufejte! Fotografie zachycené okem Jana Nováka vás vtáhnou do atmosféry koncertu podruhé.



Pavla Blažková