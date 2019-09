Zapomeňte na kraťasy, hodit se bude deštník

Jižní Čechy – Déšť a zatažená obloha bude v pondělí provázet školáky na první cestě do lavic. Kdo váhá, co první den nového školního roku na sebe, měl by rozhodně sáhnout po teplejších kouscích svého šatníku a přibalit do tašky deštník.

Ilustrační foto - déšť | Foto: Deník / Attila Racek

Bude se určitě hodit. Podle odhadu meteorologů mohou jižní Čechy zasáhnout i pořádné slejváky. A vinou zvlněné studené fronty se také citelně ochladí. Jak informoval Daniel Maňhal z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, v pondělí bude zataženo s dešťem. „Ten může být místy i trvalejší a vydatnější,“ upozornil s tím, že k večeru mají srážky postupně ustávat.



Se začátkem září můžeme zapomenou také na letní parna posledních dní. Nejvyšší denní teploty v pondělí na jihu Čech dosáhnou pouze k 16 až 19 °C, v 1000 m na horách naměříme kolem 14 °C.



Úterý a středa slibují pak postupné vyjasnění oblohy a postupně budou stoupat i teploty na 18 až 21 °C v úterý a 21 až 24°C ve středu. Noci ale už budou chladné.

Autor: Redakce