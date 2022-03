Kvůli zlepšení situace chce Jihočeský kraj postavit severně od obce obchvat. Jak už dříve uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba, obchvat Žáru je důležitou dopravní stavbou, která motoristům usnadní cestu na trase České Budějovice Nové Hrady.

Ulehčil by se samozřejmě také život obyvatelům obce. Především by se zvýšila bezpečnost. „Podařilo by se tak zachránit i duby na hrázi,“ upozorňuje starosta Žáru Přemysl Tupý na další klad obchvatu.

Směrem na Olešnici

Obec iniciovala intenzivnější jednání o obchvatu v roce 2019 a pokud vše dobře půjde, mělo by se příští rok na jaře začít stavět. Nová komunikace se odpojí od té současné ve směru od Českých Budějovic přibližně 700 metrů před obcí Žár a dále bude směřovat na východ.

Silnice povede přes zemědělské pozemky až k Žárskému potoku, kde je navržen 126 metrů dlouhý železobetonový most. Dále trasa pokračuje přes les a pole, kříží stávající silnici mezi Žárem a Olešnicí a následně se napojuje opět na stávající silnici na konci hráze Žárského rybníka.

Přes dva kilometry

Součástí projektu chystané stavby jsou také tři migrační objekty pro mimoúrovňový přechod tělesa komunikace drobnými živočichy, především obojživelníky.

Předpokládaná cena stavby činí 198,5 milionu korun s DPH, délka obchvatu bude 2196 metrů. Už se vyřizuje stavební povolení a začaly výkupy některých pozemků, což je ulehčeno tím, že je málo vlastníků. Větší část parcel je v majetku obce nebo Lesů ČR. „Pouze asi dvanáct subjektů jsou osoby nebo firmy,“ dodává Přemysl Tupý s tím, že od nikoho neslyšel, že by se proti záměru stavěl.