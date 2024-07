Oddychnou si nejen obyvatelé Žáru, kterým odklonění dopravy přinese větší klid i bezpečnost, ale i řidiči. „Kdo znáte cestu přes Žár, tak víte, že to esíčko a úsek kolem rybníka byly dopravně velmi problematické," vysvětluje hejtman Martin Kuba důvod, proč si vytížená trasa žádala zásadní změnu. Jak doplnil senátor Tomáš Jirsa, novou silnici jistě ocení i všichni, kdo bydlí za Žárem. „Obchvat výrazně zjednoduší jejich cestu do Nových Hradů, lepší cestu budou mít i turisté, kteří zamíří na Novohradsko, jednu z perel jižních Čech," míní.

Jednoznačně největší radost při slavnostním otevření obchvatu měl starosta Žáru Přemysl Tupý. „Samozřejmě nám přinese úlevu, dopravní bezpečnost a pochopitelně zlepšení životní úrovně. Tady ta doprava neutichá ani v noci. Kamionová doprava narůstá, v okolí je spousta podniků, které se bez ní neobejdou. Jen pro příklad, máme tu firmu Grünland, kam přijede denně v sezoně dvacet až pětadvacet kamionů pro nakládku," přibližuje dopravu jen jednoho podniku. Takových je na Novohradsku celá řada. K nákladním autům, která dosud jezdila přes Žár, je nutné přičíst i rostoucí počet osobních aut. „Průjezd Žárem přinášel často dopravní zádrhely, nehody, bohužel i smrtelné. Shodou okolností právě loni, když se začínala stavět přeložka, se tady stala tragická nehoda," poukazuje starosta na fakt, že stará silnice byla skutečně riziková.

Připouští ale, že obchvat našel v Žáru i pár odpůrců. „Příznivců je určitě víc. Hlavně ze starší generace. Nelíbí se to pár desítkám mladších obyvatel, ti ale chodí do zaměstnání a provoz v obci tolik nevnímají," je Přemysl Tupý přesvědčen. Sám jako silný argument pro zklidnění dopravy vnímá i místní školku, jejíž učitelky se s dětmi velmi často pohybují venku. I proto oceňuje, že se přeložku podařilo dokončit. „Sledovat, jak obchvat roste, bylo nádherné. Myslím si, že firmy, který se tady na stavbě podílely, ukazovaly, že tomu rozumí a že to udělaly dobře. Děkujeme všem, kteří tu ten rok a čtvrt stavěli a samozřejmě i těm, co to museli připravit, a pomohli k tomu, že tu dneska můžeme přeložku otevřít. A ještě o tři měsíce dřív, což je úžasné," vyzdvihl rychlost prací.

Hejtman Martin Kuba zdůraznil především fakt, že se vedení kraje daří budovat dopravní stavby. Jen letos do nich kraj investoval 2,3 miliardy. „Jestli něco Jihočechům chybělo, byly ty obchvaty. Jsem rád, že tady stojíme u dalšího hotového a otevřeného obchvatu. Je to bezesporu zásluha týmu, který pracuje pod Andreou Tetourovou, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství na krajském úřadu. Díky tomu, že stavby máme připravené, se nám daří čerpat evropské peníze," ocenil práci krajských úředníků. A chválou nešetřil ani na adresu dodavatele, společnosti EUROVIA CS. "Prima spolupráce, děkujeme, že vše proběhlo bez problémů a je hotovo o tři měsíce dříve," řekl.

Nově vybudovaná přeložka začíná ve směru od Trhových Svinů před cedulí Žár, vede severně od obce přes mírné návrší. Žárský les a v pravotočivé lehce padající zatáčce se stáčí k Žárskému rybníku, kde se napojuje na původní silnici do Nových Hradů. Součástí zhruba dvoukilometrového obchvatu je 126 metrů dlouhý železobetonový most, křižovatka se silnicí na Bukovou a Olešnici, kde nechybí ani odbočovací pruhy. Budovaly se také tři migrační objekty pro drobné živočichy, především obojživelníky a devět sjezdů k přilehlým pozemkům. Stavbu, která začala v únoru loňského roku, se povedlo zhotovitelské firmě EUROVIA CS, a.s. dokončit o tři měsíce dříve, než bylo plánováno. Stála 232 milionů korun. Část, konkrétně 66 milionů, hradil Jihočeský kraj, dalších 166 milionů činila evropská dotace.

Na trase mezi Českými Budějovicemi a Novými Hrady to není poslední velká stavba. „Teď nás čekají Trhové Sviny, kde už se velmi významně posouváme a věřím, že se tam zhruba za rok a půl sejdeme při zahájení stavby," zmínil Martin Kuba. Narovnání čeká i nepříjemné zatáčky u Hlinova na cestě do Nových Hradů.