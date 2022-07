Jihočeská metropole chystá další opravu komunikace. Oprava nevyhovujícího povrchu komunikace před českobudějovickou zastávkou MHD v ulici Jana Opletala na sídlišti Šumava začne 21. července 2022 a skončí do 35 dní. Nástupiště ani chodník nebudou stavbou dotčeny. Na místě bude položen cementobetonový kryt. Dočasná zastávka MHD bude umístěna několik metrů směrem do sídliště před prodejnu potravin PLUS. Zhotovitelem akce je firma ProTeren s.r.o. a cena díla je 1 150 600 korun s DPH.

Město také pokračuje v odborném hubení hlodavců i v létě. Opakovanými zákroky a vhodnou skladbou nástrahy dochází k potlačení růstu populace a následnému snížení výskytu hlodavců. V průběhu července a srpna projdou pracovníci firmy Pařez všechny problematické lokality ve vlastnictví města. Na průběh deratizace vždy dohlížejí i pracovníci odboru správy veřejných statků magistrátu, kteří zároveň předávají firmě podněty a zjištění od občanů. Místa s položenou nástrahou jsou signalizována zápichovým nebo samolepícím štítkem, stejně jako při deratizacích na jaře a na podzim. Aktuálně se pokládají nástrahy v následujících lokalitách: 11. – 17. 7. Pražské předměstí, střed města, Čtyři Dvory, 18. – 24. 7. Rožnov, Linecké předměstí, Havlíčkova kolonie. V daných lokalitách by měli občané se zvýšenou opatrností dohlížet na své děti nebo čtyřnohé mazlíčky.

Nejlepší učni v obřadní síni

V září 2021 vyhlásila Jihočeská hospodářská komora další ročník soutěže Učeň – Tovaryš roku 2022, jejímž smyslem je podpora techniky a řemesel u žáků posledních ročníků učebních oborů. Dne 28. června byly v radniční obřadní síni slavnostně vyhlášeny výsledky. Celkem se zapojilo sedm škol a z každé z nich si jeden tovaryš a jeden učeň odnesl diplom, plaketu i hodnotné ceny od soukromých firem. Sešli se zde šikovní elektrikáři, truhláři i cukráři. Výherce vybírají samy školy dle zadaných kritérií a hodnotí své studenty po celý školní rok – u učně se klade důraz i na výborný prospěch, u tovaryše stačí výjimečná šikovnost.

Nejen to ocenil u přítomných studentů i náměstek primátora Tomáš Chovanec. „Rád bych vyjádřil uznání, jaké dobré a kvalitní studenty tady máme. Těchto lidí je třeba si vážit, jelikož už v této chvíli v nich někdo vidí potenciál pro jejich budoucí pracovní kariéru. Zároveň bych jim přál, pokud by se v nich probudila touha sdílet své zkušenosti, dovednosti a schopnosti dál, aby to dokázali stejně kvalitně předat i ostatním. Držím všem oceněným palce do budoucího života i kariéry, která se jim tímto otevírá,“ poznamenal náměstek.

Jihočeská hospodářská komora společně s partnery, českobudějovickými firmami, takto oceňuje studenty, kteří se nějakým způsobem vyjímají ve svém studiu, a chce je tímto způsobem motivovat, aby svou kariérou pokračovali ve vystudovaném oboru, jelikož v kraji je dlouhodobě nedostatek vyučených absolventů.

Držitel Nobelovy ceny na radnici

Francouzský chemik Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1987 a otec supramolekulové chemie, navštívil na pozvání ředitele Biologického centra Akademie věd Libora Grubhoffera na konci června České Budějovice. Na Jihočeské univerzitě absolvoval přednášku pro studenty univerzity i místních středních škol a gymnázií, v Biologickém centru pak diskuzi s doktorandy. Odpoledne pak zavítal na radnici, kde jej přivítali 1. náměstek primátora Juraj Thoma a náměstek Ivo Moravec.

„Bylo to velmi zajímavé setkání už proto, že to byl první nositel Nobelovy ceny, který navštívil naše město. Museli jsme obdivovat elán a vitalitu pana profesora, kterou přenáší na své studenty a posluchače. Českou republiku navštěvuje poměrně pravidelně již od roku 1994, protože jeho jméno je také spojeno s předáváním tradičních Cen Francouzského velvyslanectví v Praze, které jsou určeny nadaným studentům chemie,“ uvedl Juraj Thoma. „Pan profesor navštívil České Budějovice před 30 lety, krátce po revoluci a pak nyní. Má tedy příležitost srovnávat, kam se naše město za ta léta posunulo,“ doplnil Ivo Moravec.

Jean-Marie Lehn se narodil v roce 1939 ve francouzském městečku Rosheim. Nobelovu cenu za chemii obdržel v roce 1987 společně s D. J. Cramem a Ch. J. Pedersenem za objev syntetických makrocyklických látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul. Vystudoval Univerzitu ve Štrasburku, kde získal i doktorát. Po ročním pobytu na Harvardu se vrátil učit do Štrasburku. Zajímá se rovněž o humanitní vědy a hudbu. Od roku 1980 je J. M. Lehn profesorem na Collège de France.

Projekty se posuzují

Celkem 26 podpořených projektů navržených obyvateli Českých Budějovic pro takzvaný participativní rozpočet nyní posuzuje pracovní skupina, což jsou pracovníci z jednotlivých odborů magistrátu. Ti budou do 31. 8. 2022 posuzovat proveditelnost projektů. Projekty vyhodnocené jako „proveditelné“ či „proveditelné s úpravami“ postoupí do finálního říjnového hlasování. V něm občané Českých Budějovic svými hlasy rozhodnou, které projekty město zrealizuje. Vyčleněno je na ně 10 milionů korun.