Potřebám měst a obcí v odlehlejších oblastech by stačilo, kdyby místní měli možnost pořídit si léky aspoň jednou, dvakrát týdně. Model, který funguje v řadě jiných služeb, kdy personál obsluhuje více provozoven, jeden den pracuje v jednom místě a pak se třeba jen na pár hodin odpoledne přesune do sousedního města, v případě lékáren nelze praktikovat. Neumožňuje to legislativa.

„Podle zákona o léčivech musí být v lékárně v provozní době fyzicky přítomen vedoucí lékárník - kvalifikovaný farmaceut. To považuji za správné. Ale zákon nepřipouští, že by jeden takový člověk byl vedoucím ve dvou až třech lékárnách, zkrátka že by jeden den byla otevřená lékárna na jednom místě a v jiný den o pár desítek kilometrů dál, že by farmaceut rozdělil svůj pracovní fond mezi více provozoven," popisuje problematickou pasáž zákona hejtman Martin Kuba. A právě to chtějí jihočeští zastupitelé změnit, využívají práva zákonodárné iniciativy a podávají Poslanecké sněmovně návrh na úpravu zákona.

Členové zastupitelstva se jednomyslně shodují, že by to méně osídleným částím kraje mohlo vytrhnout trn z paty. „Leckde by pak mohla být otevřená lékárna třeba jen na pár hodin týdně, ideálně v návaznosti na ordinační dobu lékaře, ale lidem by to výrazně usnadnilo život," je přesvědčen hejtman. Iniciativu vítá starosta Nových Hradů Vladimír Hokr. „I kdyby byla lékárna ve městě otevřená dvakrát, třikrát v týdnu na pár hodin, kdyby třeba lékárník z Trhových Svinů mohl přijet na čtyři hodiny k nám na Hrady, velmi by nám to pomohlo," míní.

Sám se přitom od chvíle, kdy problém v Nových Hradech nastal, snaží oslovovat soukromé lékárníky i řetězce a do města je znovu přivést. „Problém není v ekonomice, Novohradští by lékárnu uživili, potíž je v nedostatku personálu. Tento návrh na změnu legislativy by mohl být variantou, jak problém v některých lokalitách vyřešit," připouští. „Nedělám si ale iluze, že bude mnoho takových farmaceutů, kteří budou ochotní jet na pár hodin pracovat do nějaké odlehlé vsi, když si pohodlně mohou vydělat ve velkém řetězci v Budějovicích. Aby to fungovalo, musí se zapojit i samotné obce a nabídnout lékárníkům rozumnou podporu a zázemí," je Vladimír Hokr přesvědčen.

To minimálně v případě Nových Hradů není zásadní překážkou. Už nyní se město snaží vyjít svým obyvatelům vstříc a přinejmenším těm, kteří nemají možnost obstarat si léky třeba při cestě do práce či za nákupy do Budějovic, nabízí alternativu. „Pravidelně jednou týdně vypravujeme lékobus, speciální spoj, který lidi doveze do Trhových Svinů a poté, co si obstarají v lékárně, co potřebují, je zase odveze zpět. Když nemůže řidič autobusu, bereme auto já, pan místostarosta nebo tajemník a lidi takto odvezeme," líčí praxi posledních let. Podle jeho slov službu využívají zejména místní senioři, kteří sami neřídí a nemají možnost si léčiva obstarat jinak. Podle situace takto jezdí přibližně mezi čtyřmi až osmi lidmi.

„Mnozí z našich obyvatel se ale přizpůsobili, pro léky, které užívají dlouhodobě, se jim vyplatí jednou za čas dojet do Budějovic a uplatnit v nějakém z velkých lékárenských řetězců slevové kartičky," je si vědom starosta. To ale nic nemění na snaze vedení města provozovatele lékárny, byť třeba jen na zkrácenou pracovní dobu, do Nových Hradů opět přivést.