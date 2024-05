Bydlíte v sousedství nějakého podniku, který nedodržuje zavírací dobu? A chtěli byste si v Českých Budějovicích stěžovat? Je otázka, jestli uspějete. Otevírací doba je jen orientační údaj…

Městská policie při kontrole centra města. | Foto: Městská policie České Budějovice

Ztichlá budějovická ulice hodně po půlnoci. Zdá se, že všichni spí. Vzápětí se ale ukáže, že je to omyl. Z podniku, který má stále otevřeno, i když by podle údaje na dveřích měl mít zavřeno, vyjde skupinka hostů a stačí jen pár hlasitějších slov, smích nad nějakou legrací a noční klid je pryč. Jsou města, kde by prodloužení otevírací doby přes zavíračku uvedenou na dveřích těžko procházelo. Mají na to obecní vyhlášku. V Českých Budějovicích je to ale jinak.

Pořádek kolem nočních podniků a dodržování nočního klidu se naposledy hodně řešily v budějovickém zastupitelstvu před koronavirem. V létě 2019 hrozilo, že město zpřísní podmínky a omezí třeba otevírací dobu některých večerek - spíše nonstop prodejen nebo barů. Delší dobu se totiž množily stížnosti na nedodržování veřejného pořádku v pozdních nočních a třeba i brzkých ranních hodinách v některých lokalitách. Provozovatelé ale začali většinou s radnicí spolupracovat a omezení se tak neschvalovalo jako plošné, ale jen pro některé lokality.

Samolepku s výzvou pro hosty, aby více respektovali noční klid, připravili v létě 2019 někteří budějovičtí majitelé restaurací a barů.Zdroj: Deník/ Edwin Otta

V čase koronaviru problém do jisté míry odpadl obecnými omezeními pohybu. Několik podniků také nezvládlo snížené tržby. Omezení daná vyhláškou byla zrušena. Jenže postupem doby se problém vynořil znovu. Na posledním jednání zastupitelstva upozornil zastupitel Petr Štěpánek, že se situace se opět zhoršila a jmenoval konkrétně bar poblíž náměstí a jednu z ulic v historickém centru.

Problémy se ale týkají i jiných částí města. Několikrát se za poslední roky prověřovalo třeba dodržování otevírací doby v jedné z restaurací na Pražském předměstí. Podle vyjádření magistrátu je ale otevírací doba jen orientační údaj. „Součástí označení provozovny je i doba určená pro styk se spotřebiteli dle ust. § 17 odst. 8 živnostenského zákona. Tato doba je však pouze orientační a nijak právně závazná. Záleží pouze na podnikateli, který zpravidla podle dané situace, tuto dobu dodrží. Jinými slovy, má-li podnikatel v restauračním zařízení zájem o služby, tak může naopak restaurační zařízení uzavřít později než je uvedené na otevírací době a naopak,“ vyjádřil se živnostenský odbor magistrátu.

Podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové není v současné době vyhláškou města upravena ani tzv. policejní hodina, tedy nejpozdnější možný čas pro uzavření restauračních zařízení. Mluvčí magistrátu doplnila, že živnostenský úřad v uvedené provozovně provedl kontrolu v roce 2017 – bez opatření a v letech 2018 a 2019 místní zjištění, opět bez opatření. Kontrola v roce 2017 byla provedena na základě podnětu týkajícího se nedodržování otevírací doby, nepořádku, nedodržování nočního klidu. „Nutno podotknout, že ani stavební úřad magistrátu ve svém kolaudačním rozhodnutí nijak neomezil otevírací dobu, reprodukci hudby atd.,“ doplnila Jitka Welzlová vyjádření živnostenského úřadu.

Problematice nočního klidu se prakticky trvale věnuje městská policie. Podle mluvčí městské policie Věry Školkové se strážníci v rámci své běžné činnosti intenzivně věnují dohledu nad veřejným pořádkem u všech podniků, kde dochází k rušení nočního klidu nebo jinému protiprávnímu jednání, či provozovatelé podniků nerespektují zavírací dobu a návštěvníkům umožňují shlukovat se před provozovnami.

Městská policie. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Edwin Otta„Ať už je to v centru města, na Pražském předměstí, na sídlišti Máj, Vltava nebo v jiných městských lokalitách. V této problematice spolupracujeme s koordinátorem programu Chceme noční Budějce. Jeho úkolem je zavést standardy pro provozovatele podniků, aby nedocházelo k rušení nočního klidu v daném místě a s těmito provozovateli je neustále v kontaktu za účelem eliminace závadového jednání jejich hostů,“ dodává Věra Školková. I mluvčí městské policie ale upozorňuje, že provozní doba uvedená u vstupu do podniku je jen orientační údaj.

Město však může na svém území nebo jen jeho vymezené části problematiku nočního klidu a zavírací doby jednotlivých podniků upravit vyhláškou. Na posledním jednání se tak zastupitelé shodli, že ustaví pracovní skupinu, která se bude problematice nadále věnovat.