Střelecká soutěž a závod na paddleboardech (pevných nebo nafukovacích plovácích) připomněly o víkendu v Boršově nad Vltavou události staré přes 400 let. Stavovské vojsko v roce 1620 protáhlo od 15. června podél Vltavy od Budějovic až do Zlaté Koruny a vyplenilo několik vesnic. Bohužel i povraždilo desítky obyvatel.

V sobotu se nejdříve u mostu ve Zlaté Koruně zhoufovali na vodě podobně jako koně před Velkou pardubickou závodníci na paddleboardech ve třech kategoriích. „Start za třicet, dvacet, deset vteřin,“ znělo jim nad hlavami odpočítávání… Až se ozvalo kýžené: „Start!“ Na závodníky čekalo 21 kilometrů. „Tohle je šestý ročník,“ zmínil starosta Boršova nad Vltavou a spoluzakladatel závodu Jan Zeman. Doplnil, že se jede v kategoriích: hobby, sport a open. „Jsem jeden z mála, kdo jde i střílet,“ připomněl u jezu ve Zlaté Koruně Jan Zeman druhou pořádanou soutěž v obci.

Nejhezčí kousek řeky

Účastníci paddleboardového klání přijíždějí z celé republiky. „Je to pěkný kousek řeky. U Dívčího kamene je nejhezčí, dokud nám tam nepostaví tu elektrárnu. Jsme tu od včera. Jezdím třicet závodů do roka. V Turnově ho pořádáme za 14 dní,“ pozval závodníky na sever Čech Pavel Veselý z Turnova a dodal, že „domovskou“ Jizeru jel letos už 12krát, a začal už v lednu. „Na běžky to letos nebylo, tak jsem jel Jizeru, ale jen na hladké vodě,“ vysvětlil Pavel Veselý.

Potřetí se na start chystal Milan Pavlík z Českých Budějovic. „Jsem tu s kamarády, Zdeňkem, ten jede také potřetí a Honzou, ten jede podruhé. Vloni jsem byl třetí v kategorii hobby muži,“ řekl Milan Pavlík. Připojil, že na paddleboardu zdolává české přehrady, ty, na kterých je to dovolené. „Dvacet jich mám sjetých,“ dodal Milan Pavlík s tím, že sjízdných je podle jeho informací 63 přehrad. „Orlík jsem jel na třikrát. Zbývají mi Slapy,“ jmenoval jeden z vodáckých úkolů do budoucna Milan Pavlík, ale upozornil, že jde o pohodovou záležitost, ne o nějaké štvaní za rekordy. „U Chebu Skalku sjedete za den, rekord na prkně mám osm hodin na den,“ přiblížil svého koníčka Milan Pavlík.

Drsný konec

Podle Jana Zemana bylo s Povodím Vltavy domluveno upuštění vlny, která nakrátko zvýšila průtok na 20 kubíků, zhruba dvojnásobek obvyklého objemu. Nejlepší jsou schopni trať ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou schopni urazit za 1,5 hodiny. „My amatéři jsme šťastní, když to dáme kolem dvou hodin. Ve tři odpoledne bude po vlně,“ naznačil Jan Zeman před startem v 11 hodin, že nosná vlna by až do cíle měla pomoci všem.

Obtížné je zdolání pasáže kolem Dívčího kamene, padá se na jezu U Rybů. Nejtvrdší oříšek ovšem čeká těsně před koncem. Na vodu zamířily i jezdkyně. Jedna z nich potvrdila, jak těžký je dojezd, kdy se musí objet pilíř mostu a pádlovat krátký úsek proti proudu. „To je sebevražda, ten konec,“ konstatovala v nadsázce Šárka Sirová, která už v roce 2022 byla třetí v hobby kategorii žen. Na závodu byla letos popáté. „Už začínám jezdit na čas, když už jsem jednou byla třetí,“ naznačila Šárka Sirová, že ambice účastníků postupně rostou. „Někteří závodíme už při nafukování,“ připojil s úsměvem Jan Zeman za část kolegů.

Závod paddleboardů Zlaté Koruna - Boršov nad Vltavou. Na startu se účastníci houfují na vodě jako při Velké pardubické.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Na všechny čekal v cíli hrneček z dílny Domova sv. Anežky s originálním nápisem, kde jedno z písmen bylo vytvořeno jako pádlo. Ti nejlepší pak získali poukaz na let balonem nebo pádlo za 8000 korun.