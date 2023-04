Někteří chovatelé šetření neřeší, jiní si hodně rozmýšlejí, co nakoupí.

Prodejna chovatelských potřeb v budějovické Průběžné ulici nabízí krmivo, zvířata i pelíšky a spoustu dalšího zboží. Ivana Votrubová (vlevo) a Lenka Dolejší při doplňování zboží. | Foto: Deník/Edwin Otta

Jak se na pultech prodejen chovatelských potřeb projevuje nebo neprojevuje všeobecné zdražování a jak je to u zákazníků? Má také na chovatele vliv to, že před nedávnem razantně zdražily energie, nahoru se setrvale posouvají ceny potravin a stoupají i další životní náklady. V prodejnách chovatelských potřeb to už někde poznali také, jinde se zatím nezdá, že by zákazníci museli bedlivěji střežit peněženky a vydávali méně peněz za své mazlíčky.

S tím, že část zákazníků šetří, se setkává třeba Andrea Kršková z prodejny ZOO-Boutique na budějovické Lidické třídě. "Jsou lidé, kteří to neřeší, ale jsou zákazníci, kteří už teď kupovali levné zboží a teď kupují ještě levnější," říká Andrea Kršková a připojuje, že hodně zákazníků si na zvyšující se ceny stěžuje. Nenechají si vysvětlit, že zvýšené ceny přicházejí takovým tempem od dodavatelů. "Přijde zboží a zdražilo třikrát, čtyřikrát za sebou. O pár korun. Co dříve stálo sto korun, teď stojí sto dvacet," říká Andrea Kršková a doplňuje, že obchod má přes dvacet let, ale s takovým tempem zdražování se ještě nesetkala. Některé věci za rok či dva zdražily o sto procent, třeba kočičí záchody a jejich vybavení. I pro ni to znamená hledat levnější dodavatele, kteří by výrobek nabídli třeba o deset nebo dvacet procent levněji. "I já musím hledat dodavatele. Nebo prostě zboží nevezmu. Je tak drahé, že už se to neprodá," dodává Andrea Kršková.

Někdo šetří

A šetření zákazníků v prodejně na Lidické? Nejen levnější varianty krmení, ale třeba už někteří nekupují pamlsky, zůstanou jen u nutných granulí nebo konzerv. "Vánoce byla katastrofa. Vždycky jsme byli vybraní. Teď hračky vůbec nešly. Ani jsem skoro nepoznala, že Vánoce byly," popisuje Andrea Kršková. Přitom ale zdůrazňuje, že třeba důchodci, u kterých by se čekalo, že budou šetřit, svým miláčkům dopřávají stále. Spíš se sami uskrovní.

Majitelka obchodu ale připojuje ještě dva zajímavé postřehy. Jeden výrobce nabídl levnější variantu krmení, ale změnil recepturu. Jenže zákazníci mají výhrady a někteří čtyřnozí mazlíčci se do jídla jiné chuti moc nehrnou… V jiném případě se na trhu objevilo zboží v pytlíku místo v dóze, aby se nemuselo zdražit. Někteří zákazníci ale volají po tom, aby se klidně zdražilo, ale aby se kvůli snadnější manipulaci vrátila dóza.

Někdo nakupuje

V některých prodejnách ale není změna v chování zákazníků znát. "Že by lidé extrémně šetřili, jsme nijak nepocítili - že by třeba šli do levnějších granulí," říká k chování zákazníků v posledních měsících Ivana Votrubová, vedoucí prodejny Superzoo v budějovické Průběžné ulici. "Byly Vánoce a lidé stejně nakupovali dost. To je víc zasáhla epidemie koronaviru," připojuje Ivana Votrubová. Vzápětí popisuje, jak si majitelé domácích mazlíčků v obavě ze zákazů prodeje nebo vycházení nakupovali megazásoby, které vydržely dlouhé měsíce…

Sama Ivana Votrubová chová čivavu a border kolii. Kdyby na to došlo, nešidila by je, dokud by opravdu nemusela. "Ty jsou poslední, na kom bych šetřila," zdůrazňuje. To, že na mazlíčcích lidé nešetří, si myslí i kolegyně z prodejny. "Řekla bych, že na mazlíčcích lidé nešetří. Na Vánoce jsme nevěděli, jak to bude, ale zákazníci nakupovali jako jindy," říká Lenka Dolejší. U ní doma doplňují domácnost pes, králík a potkani. Nakupuje jim jako vždycky. "Pro pejska granule, ňaminky," vypočítává, ale dodává, že seno má králík domácí.

Dražší i veterinář

K domácí přípravě krmiva se podle Kláry Alexové z Budějovic vrací i někteří majitelé psů nebo koček, které zná. Sama chová patnáctiletého psa Xavera. Horší ekonomickou situaci a zdražování pocítila a jak říká, člověk si třikrát rozmyslí, co koupí. "Snažím se mu kupovat kvalitní krmivo, vzhledem k věku, ale také jednou kupuji dražší a jednou levnější krmivo. Střídám to," říká Klára Alexová a dodává, že hodně chovatelů kolem ní se vrátilo k tomu, že zvířatům vaří doma a odešli od granulí nebo to nějak kombinují. "I veterinární péče je dražší, vyšetření nebo léky," připomíná Klára Alexová, že chovatele dnes může trápit nejen krmení při péči o mazlíčky, kteří jsou často na úrovni člena domácnosti.

Dnešní prodejna chovatelských potřeb je přitom pro neznalého člověka plná překvapení. Na policích se skví dlouhé řady plechovek s krmivem nejrůznější provenience. K mání je i seno s mrkví, řepou nebo heřmánkem, dřevěné piliny a odřezky v několika variantách pro co nejlepší vytvoření hnízda či pelíšku, pelíšky, jež jsou skutečně na hony vzdálené původnímu zvířecímu příbytku, které označovalo snad už zapomenuté slovo pelech… Dalo by se pokračovat přes varianty vodítek, hraček poživatelných i nepoživatelných až po cestovní schránky.