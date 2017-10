Zbroják neprodlouží, je třeba požádat o nový

České Budějovice – Komu platí zbrojní průkaz do konce roku, měl by nejpozději v úterý spěchat na policii.

Zbraně. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Držitelé zbrojních průkazů by si měli zkontrolovat jejich platnost, neboť jsou vydávány na 10 let. Na tomto dokladu se platnost neprodlužuje, vydává se nový. O jeho vydání ale musí občan požádat.



Lidí, kteří mohou vlastnit zbraň, je v Jihočeském kraji 26 933, z toho téměř třetina v českobudějovickém regionu. Do konce roku skončí platnost zbrojního průkazu 1435 lidem v kraji, na Českobudějovicku 386. A musejí si pospíšit, neboť žádost o nový zbrojní průkaz je nutné podat na policii nejméně dva měsíce před uplynutím doby platnosti.



Nestihnou-li získat průkaz do konce roku, hrozí, že by se mohli dopustit přestupku na úseku zbraní a střeliva, případně trestného činu nedovoleného ozbrojování.