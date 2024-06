V minulém týdnu přibylo v Jihočeském kraji 84 nových případů černého kašle (pertuse), to je o 23 méně, než byl týdenní přírůstek v předchozím týdnu. „V týdnu jsme největší počet nových případů registrovali mezi středoškoláky (+16), staršími školními dětmi (+15) a dospělými v kategorii 45-54 let (+16). Nejexponovanější skupinou zůstávají středoškoláci, v kategorii 15-19 let registrujeme celkem 582 případů, to je výrazně nejvíce ze všech věkových skupin. Mezi dětmi do jednoho roku jako nejzranitelnější věkové skupině registrujeme 32 případů, v minulém týdnu přibyl jeden nový případ,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Černý kašel se letos nebývale rozmohl především na Českobudějovicku. „Potvrzeny tu byly 802 případy. Na Jindřichohradecku to bylo 366 případů, na Českokrumlovsku 191, na Prachaticku 185, na Strakonicku 187, na Táborsku 190 a na Písecku registrujeme 158 případů. Co se týče věkových skupin, nejvíce - 582 případů – registrujeme ve věkové skupině 15–19 let, mezi školními dětmi ve skupině 10-14 let jsme evidovali 306 případů a mezi mladšími školními dětmi 5-9 let to bylo 157 případů. Sto pět případů máme hlášeno mezi dětmi od jednoho do čtyř let věku a 32 případů mezi novorozenci a kojenci do jednoho roku věku. U dospělých věkových kategorií nejvíce – 257 případů - máme hlášeno ve skupině 45 – 54 let a 199 ve skupině 35 - 44 let. Naopak nejnižší výskyt je mezi seniory ve skupině 75+ a to 48 případů, mezi mladými lidmi ve věkové skupině 20 – 24 let je 55 případů a v minulém týdnu jsme zde nezaznamenali žádný nový případ,“ upřesnila aktuální data ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje Hana Bendíková.

Riziko číhá v trávě a křoví

O klidné situaci se nedá mluvit v případě dalších nemocí, jejichž výskyt epidemiologové už dlouhá léta bedlivě monitorují. U klíšťové encefalitidy a lymeské boreliózy už nyní poukazují na vysoké počty nemocných. „Letos evidujeme k 23. kalendářnímu týdnu celkem 156 nahlášených a potvrzených případů lymeské boreliózy a 15 případů klíšťové encefalitidy. Ve srovnání se stejným obdobím minulých sezon se jedná o výskyty vyšší, než jsme na začátku června v posledních letech u obou těchto klíšťaty přenášených onemocnění zaznamenali," upozorňuje Kvetoslava Kotrbová.

Jihočechů, kteří se potýkají s encefalitidou, je letos už takřka trojnásobek ve srovnání se začátkem loňského června. „Ve 23. týdnu jsme zaznamenali dva nové případy, aktuálně registrujeme od začátku roku 15 potvrzených případů, to je o 9 více než vloni v tomto období. Vloni bylo v kraji k 23. týdnu potvrzeno 6 případů," zmiňuje Kvetoslava Kotrbová. K čerstvým datům upřesňuje: „Českokrumlovsko, Českobudějovicko a Táborsko mají po čtyřech a po jednom případu klíšťové encefalitidy mají Jindřichohradecko, Strakonicko a Prachaticko."

Klíště. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jana Kudrhaltová

Podle ředitelky KHS Jihočeského kraje je i počet potvrzených případů lymeské boreliózy letos nejvyšší za poslední roky. „V týdnu přibylo 17 nových případů. Aktuálně tak evidujeme 156 nahlášených a potvrzených případů, což je o 32 více než vloni v tomto období,“ vypočítala. „Nejvíce jich je momentálně na Českobudějovicku (52), Jindřichohradecku (30) a Táborsku (33). Dále je na Českokrumlovsku 12 případů, na Písecku rovněž 12, na Prachaticku 13 a na Strakonicku jsou 4 potvrzené případy."

Aby jich nebylo víc, radí odborníci kromě očkování proti klíšťové encefalitidě i mít se na pozoru, pokud vyrazíte do přírody. „Používejte repelent, omezte na minimum pohyb v křivinách a trávě zejména na okrajích lesů a březích vodních toků a ploch, alespoň ráno a večer se prohlédněte, zda nemáte přisáté klíště, pokud ano, hned ho odstraňte." V nejbližších dnech to není nepravděpodobný scénář. Prognóza Českého hydrometeorologického ústavu v Jihočeském kraji odhaduje aktivitu klíšťat mezi hodnotami 3 - 5 pětistupňové škály, tedy střední, vysokou a na mnoha místech i mimořádnou aktivitu.