Tématu vzájemného vlivu onkologických onemocnění a emocí a psychické zátěže se věnuje psycholog PhDr. Ing. Martin Pospíchal, který s přednáškou „Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví" vystoupí ve středu 22. května od 17:30 na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Přednáška se koná v největším sále budovy Vltava/Uran, Boreckého 27, vstup je zdarma a bude zde prostor pro diskusi. Je určena nejen pacientům a jejich blízkým, ale také zdravotníkům, studentům a všem lidem, kteří se chtějí dozvědět vědecky podložené informace o vlivu pozitivních a negativních emočních prožitků na naše biologické pochody a zdraví. Bude užitečná i pro ty, kteří jsou s nemocnými v kontaktu a chtějí jim víc porozumět a být oporou, ale neví přesně, jak na to. Zaměří se hlavně na možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění – strach z návratu této nemoci totiž většinu pacientů po léčbě provází a komplikuje jim život.

„Budeme se snažit otevřít otázku možného působení emocí a s nimi souvisejících biologických pochodů na imunitní systém a průběh onkologického onemocnění. Zaměříme se na souvislost některých mozkových okruhů a imunitního systému. Nastíníme možné cesty pro praktické využití těchto, zatím dílčích poznatků v praxi,“ uvedl dr. Pospíchal, který je členem Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti a učí na Karlově univerzitě.

Spolu s kolegy z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu je tvůrcem unikátního projektu v oblasti prevence s názvem #MysliProtiRakovině. Ten se na rozdíl od jiných podobných projektů soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou. Dr. Pospíchal přednáší v Praze a velkých městech, do Českých Budějovic přijede poprvé, a to na pozvání zdejšího Mamma HELP centra, které poskytuje pomoc nemocným s rakovinou prsu a jejich blízkým.

Jde tedy o jedinečnou příležitost setkat se zde s ním osobně a zeptat se ho na cokoli, aniž by bylo třeba cestovat daleko. Řeč nemusí být jen o rakovině, protože psychika se promítá i do řady jiných chorob, zejména civilizačních – včetně syndromu vyhoření.

Zdravotně sociální fakulta JU sídlí poblíž českobudějovického hypermarketu Tesco, poblíž jezdí trolejbusy MHD č. 5 a 9 (zastávka Vltava střed nebo Evžena Rošického), poblíž budovy lze bezplatně parkovat.