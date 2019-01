Jižní Čechy - Na výzvu Děkujeme, odcházíme zareagovalo v kraji 99 lékařů

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Martin Divišek

Na výzvu Lékařského odborového klubu (dále jen LOK) Děkujeme, odcházíme zareagovalo na jihu Čech 99 lékařů v osmi nemocnicích.

Z celkového počtu je to zhruba 10 procent. Je to nejméně v celé republice. Podle představitelů kraje tento počet rozsah a kvalitu poskytované lékařské péče v osmi jihočeských nemocnicích neohrozí.

„V některých z nich nebyla podána žádná výpověď. K velmi významnému ohrožení provozu by však mohlo dojít v nemocnicích v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Táboře,“ upozornila náměstkyně hejtmana Ivana Stráská. Za klíčová oddělení považuje náměstkyně ARO, chirurgii a gynekologii. „Ta by především v Nemocnici Jindřichův Hradec jen obtížně fungovala,“ doplnila Stráská.

Pokud by se vyplnily pesimistické předpovědi a nemocnice by musely omezit své služby a zrušit plánované operace, přišly by podle propočtů krajského úřadu celkem o 100 milionů korun. Například v Prachaticích a ve Strakonicích nepodal výpověď nikdo, naproti tomu značný počet výpovědí zaznamenala písecká nemocnice. Podle náměstkyně Stráské se však případné odchody dotknou pouze ambulantní části. „Do lůžkového provozu ten dopad nebude a ekonomický je zanedbatelný,“ vysvětlila Stráská. Představitelé kraje zároveň důrazně odmítají možné vyhlášení stavu nouze a nebezpečí, o kterých se hovořilo jako o jedné z možných variant krizového scénáře.

„Po dohodě s vedením nemocnic jsme připraveni přijmout všechny lékaře, kteří podali výpovědi, zpět,“ ujistil hejtman Jiří Zimola.