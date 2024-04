Pozitivní self-talk jako klíč k lepší psychické pohodě. Apolonia Miervová z Karviné zvítězila v národním kole psychologické olympiády v Českých Budějovicích s prací o významu samomluvy. Její výzkum mezi spolužáky otevírá diskuzi o vlivu pozitivního myšlení na psychické zdraví.

Národní kolo olympiády zdravotnických škol v psychologii se konalo v Českých Budějovicích. | Video: Edwin Otta

„Chvalte se, nalézejte na sobě každý den něco dobrého! Stačí chvilka. Nikomu to neuškodí. Jenom to prospěje,“ tak zní doporučení, které obsahuje vítězná práce středoškolské psychologické olympiády. V Českých Budějovicích se na prvním místě národního kola olympiády umístila studentka z Karviné Apolonia Miervová. Tématem její práce byl význam pozitivního self - talku, lze říci samomluvy nebo hovoru k sobě. „Jde o interní monolog, kdy sami k sobě hovoříme pozitivně,“ říká Apolonia Miervová.

Ústřední kolo psychologické olympiády středních zdravotnických škol bylo dvoudenní (3. a 4. dubna 2024), letošním tématem bylo Tajemství komunikace a podle Karla Štixe, ředitele pořádající SZŠ a VOŠZ České Budějovice, se finále koná na jihu Čech jednou za čtrnáct let, protože kraje se v organizaci střídají. „Je to pro nás docela prestižní akce,“ říká s ohledem na rotující pořadatelství Karel Štix. Účastníci národního kola museli projít školními a regionálními koly, nejlepší se sjeli do jihočeské metropole, kde jejich práce hodnotila odborná porota, které předsedal Dalibor Kučera, vedoucí katedry psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Pozitivně by k sobě měl hovořit každý. „Nikomu to neuškodí. To jenom prospěje. I chvilka denně," říká Apolonia Miervová. Bydlí v Českém Těšíně, studuje Střední zdravotnickou školu Karviná. Přiznala, že před finále měla trochu trému. „Prezentovala jsem práci před našimi třídami ve škole, ale určitě tam byla nervozita,“ uvedla s úsměvem studentka třetího ročníku a připojila, že téma si vybrala v rámci hodin psychologie a když postoupila ze školního kola, tak práci rozšířila, takže má s přílohami 32 stran. A proč si vybrala právě pozitivní mluvu k sobě? „Mám s tím osobní zkušenost, kdy mi to pomohlo zlepšit vztah k sobě samé,“ konstatuje Apolonia Miervová, což by od ní na první pohled asi málokdo čekal.

Při práci dělala průzkum mezi spolužáky a vrstevníky, shromáždila na 139 odpovědí. „Překvapila mě slečna, která mi napsala, že si zlepšila díky mé práci psychické zdraví. Ona si některé věci přejala a napsala mi, že děkuje, že jí to pomohlo a mělo to pro ni přínos,“ popisuje studentka z Karviné jednu z odpovědí, která jí utkvěla v paměti. Pozitivní myšlení o sobě samém může ovlivnit i vztah člověka k ostatním. „Může to být plusový bod. Sám k sobě být milý. Jsou lidé i s těžkým osudem a přece se ke svému okolí chovají vlídně, ale to záleží na více faktorech,“ upozorňuje Apolonia Miervová. Trochu překvapivě ke svému úspěchu dodává, že v psychologii nevidí svou profesní budoucnost. „Určitě je to zajímavé, ale brala bych si to osobně, kdyby se na mě ve větším obraceli lidé s jejich problémy. Prožívala bych to s nimi,“ vysvětluje, proč se chce zaměřit jiným směrem. „Chtěla bych být zubařkou,“ říká Apolonia Miervová.

Do Českých Budějovic doprovázela studentku učitelka odborných předmětů Zuzana Babianková. První místo pro zdravotnickou školu v Karviné ji těšilo. „Jako vedoucí práce určitě,“ zdůraznila s mírnou nadsázkou a doplnila, že témata si vybírali sami studenti.

Druhé místo na olympiádě obsadila Kateřina Deméterová, ze SZŠ Vinohrady (Praha) a třetí byla Dominika Olivová ze SŠZS Chrudim. V odborné porotě zasedli Dalibor Kučera, vedoucí katedry psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Hana Dohnalová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice České Budějovice, Lenka Hebíková Kubátová, ředitelka Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, Michal Vondráček, ambasador projektu VZPoura úrazům a Štěpánka Kleinová, studentka 4. ročníku oboru praktická sestra SZŠ a VOŠZ České Budějovice (vítězka loňského ústředního kola psychologické olympiády. Čestným hostem akce byla Hana Kopecká, předsedkyně celostátní předmětové komise psychologie a komunikace zdravotnických škol.

Pro účastníky národního finále byl připraven dvoudenní program, který zahrnoval podle Miroslavy Kudláčkové, zástupkyně ředitele Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice, část pro pedagogy i pro žáky. Pedagogové mimo jiné měli zasedání celostátní předmětové komise psychologie a komunikace zdravotnických škol nebo ve volném čase kurz vlastní výroby šperků. Na žáky třeba čekala návštěva sousední Střední školy obchodní, kde si tamní žáci připravili pro účastníky (což ovšem byly spíše účastnice) olympiády ukázky kadeřnických a kosmetických služeb.

Českobudějovická zdrávka hostí během roku i řadu dalších odborných akcí. Například místní a krajské kolo zmíněné psychologické olympiády a jiných odborných středoškolských soutěží, na podzim spolupořádá celostátní konferenci zubních techniků a dentálních hygienistek nebo akce v oboru ošetřovatelství.