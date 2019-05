České Budějovice /VIDEO/ - Šest týmů v kategorii mladších žáků a sedm týmů v kategorii starších žáků soutěžilo ve čtvrtek v Českých Budějovicích ve finálovém kole Mladého záchranáře v akci.

Do finálového kola se dostala družstva, která nejlépe uspěla v prvním kole soutěže uskutečněném v prvních měsících roku přes sociální síť Facebook. Do první fáze soutěže se přihlásilo celkem více než 70 družstev, a to 41 týmů v mladší kategorii a 29 ve starší věkové kategorii, uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.