Objízdná trasa vedena po Pražská, K.Světlé, Kněžskodovorská, A.Trägera (se zrušením omezení 6t).

Havarijní uzavírka železničního přejezdu v Nemanické.Zdroj: Správa železnic

Uzavření bude pro umožnění maximální možné obslužnosti DPM a Bosch-Lašek rozděleno na noční práce s úplnou uzavírkou a denní s omezením průjezdu.

Podrobnější předpoklad uzavírek:

3.9.2022 od 19 h uzavírka s dodatkem v místě přejezdu „Mimo DPM ČB a zásobování BOSCH“ – průjezd s omezením možný do 22 h

3.9.2022 od 22 h úplná uzavírka vč. IZS do 4.9.2022 5 h

4.9.2022 od 5 h uzavírka s dodatkem v místě přejezdu „Mimo DPM ČB a zásobování BOSCH“ – průjezd s omezením možný do 23 h

4.9.2022 od 23 h úplná uzavírka vč. IZS do 5.9.2022 5 h

5.9.2022 od 5 h uzavírka s dodatkem v místě přejezdu „Mimo DPM ČB a zásobování BOSCH“ – do ukončení prací a likvidace DIO – předpoklad cca 7–8 h