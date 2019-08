Na změněné cestování se musejí připravit všichni, kteří na trase České Budějovice - České Velenice využívají služeb Českých drah. Kvůli opravám trati se plánují od 8. do 21. 8. 2019 nepřetržité výluky železniční přepravy, hlavně na trati číslo 199 v úseku České Velenice - Borovany. Podle Miroslava Troupa z Regionálního obchodního centra České Budějovice ale budou . všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznou cestující na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu.

Výluky budou rozděleny na dvě etapy. Ve dnech 8. až 10. 8. se budou týkat úseku České Velenice - Nové Hrady. Ve dnech 11. - 21. srpna to bude úsek Nové Hrady - Borovany. Některé spoje ale budou nahrazeny autobusovou přepravou v celé trase České Budějovice - České Velenice. Cestující by proto měli sledovat výlukové jízdní řády, které najdou vyvěšené na zastávkách, případně na internetu (viz výše).

Opravy na trati, které se budou provádět v režii Správy železniční dopravní cesty, se týkají přejezdů, vadných kolejnic nebo třeba trakčního vedení.