Na to, že se na mostě nic neděje Deník upozornil jeden z chatařů z osady u „Pašeráckého mostu“. Most je totiž nejkratší přístupovou trasou do chatové osady a v tuto chvíli je pro nevyhovující stav policejně uzavřen. „Nesmí tam ani pěší. Pro lidi z Pěkné je most jedinou spojkou od vlakové zastávky,“ popsal chatař od Pěkné.

Most v Pěkné je ve vlastnictví obce Nová Pec. Starosta Nové Pece Martin Hrbek připustil, že situace pro tamní obyvatele i chataře je komplikovaná.

Vysvětlil, že zdržení prací zkomplikoval chybějící souhlas novopeckých zastupitelů s vybraným dodavatelem veřejné zakázky a následně podpis na smlouvě. „Smlouvu jsme měli podepsat těsně po volbách, ale nemohli jsme, protože jedna neúspěšná kandidátka podala návrh na neplatnost hlasování. Zastupitelstvo tak nebylo usnášeníschopné a my museli vyčkat na verdikt soudu,“ popsal situaci z podzimu Martin Hrbek. V současné chvíli je smlouva s firmou podepsána a pro změnu není možné stavět vinou počasí. „Doufáme, že sníh tu nebude ležet do jara a stavební firma začne,“ věří novopecký starosta. Hotovo by mohlo být do léta.

Soud návrh na neplatnost voleb v Nové Peci odmítl, ale i tak se ustavující jednání zastupitelů Nové Pece, pod kterou spadá osada Pěkná, mohlo konat až 24. října. Proto se podle informací novopeckého starosty Martina Hrbka zahájení prací o měsíc prodloužilo. Hned po volbě starosty obce zastupitelé také schválili dodavatelskou firmu na opravu mostu.

Každopádně podle smlouvy má stavební firma Strabag na opravu mostu rok. „Pokud bude přát počasí, bude hotovo dřív a předpokládám, že vodáckou sezonu na Vltavě neomezíme,“ odhaduje Martin Hrbek. Původně měla být vinou opravy železného mostu vodácká sezona zkrácena už letos na podzim. To ale nakonec nebylo potřeba. Omezení bude nutné jen ve chvíli, kdy budou demotovány a následně nově montovány železné konstrukce. A to bude oznámeno s předstihem. „Na omezeních se musíme domluvit se zástupci stavební firmy a národním parkem,“ dodal.

Policejní zákaz vstup na most ale život lidem z Pěkné u Nové Pece dost komplikuje. Vlak jim zastaví na druhé straně mostu, a pokud se chtějí dostat domů, musejí porušit zákaz vstupu.

Starosta Nové Pece Martin Hrbek ví, že oba mosty v Pěkné je potřeba opravit už nejméně deset let. To, že most na kamenných podstavcích v Pěkné je v havarijním stavu, potvrdil i mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák. „Už ale několik let,“ dodal.

„Když jsem nastoupil jako starosta, zdědil jsem i mosty ve špatném stavu s tím, že sehnat dotaci není možné. Mosty proto dál chátraly,“ popsal Martin Hrbek, který v Nové Peci začal v říjnu starostovat ve druhém volebním období. „Před zhruba deseti lety, co se o opravě mluví, by jejich oprava vyšla na zhruba sedm milionů korun. Dneska dáme devět za jeden,“ upřesnil. Obec velikosti Nové Pece ale na devítimilionovou opravu z vlastního nemá.

Nakonec se v loňském roce podařilo sehnat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. „Je ve výši čtyři miliony korun. I těch pět, které musíme zaplatit z našeho rozpočtu, je pro nás až příliš velké sousto,“ dodává starosta šumavské obce.

Na lepší časy se podle Martina Hrbka blýská i v případě druhého mostu. „Pokud vše půjde podle plánu a získáme další dotační peníze, bude i druhý most do příští zimy hotový,“ doufá novopecký starosta.

Mosty budou i po opravě sloužit jen osobním autům a chodcům, stejně jako je to dosud. I tak ale není nic výjimečného, že přes ně přejede těžká lesní technika. A řidiči v tu chvíli riskují život.