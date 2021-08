Už delší dobu se v Týně nad Vltavou chystají úpravy předpolí železného mostu. A druhý rok pamatuje rozpočet města na projekční práce. Stále ale není jasné, jak bude vyřešena nutná překládka teplofikačního rozvodu pod mostem.

Podle Petra Rohleny, vedoucího odboru hospodářské správy městského úřadu, jsou ve hře dvě varianty. Jedna počítá s tím, že by se využil nový most, kam by se dovedl překlad. Druhou možností je vedení rozvodu pod řekou kolektorem, který by se kvůli tomu vyhotovil. Tuto možnost prověřuje Ředitelství vodních cest, které je investorem projektové dokumentace i realizace projektu Zvihací železný most.

Prozatím město čeká na vyjádření Ředitelství vodních cest. Pak bude radnice pokračovat v přípravě změn v předpolí železného mostu.

Ředitelství vodních cest se zabývá úpravou železného mostu kvůli tomu, aby přestal být překážkou pro plavbu lodí po vltavské vodní cestě. Vloni se přes plavební komory mezi Českými Budějovicemi a Kořenskem proplavilo celkem 47 613 osob a 11 933 lodí.

“Předpokládáme, že čísla na Vltavě letos opět porostou. U přepravených osob by mohl být nárůst něco kolem 20 %, tak jak vyplývá z dlouhodobého trendu,“ uvádí Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko, která sleduje statistiky z plavebních komor i od lodních dopravců v rámci projektu Stezka Vltavy.

Kvůli vylepšení plavby po Vltavě bylo například nedávno modernizováno na nádrži Orlík zdvihadlo pro menší plavidla, které jim umožňuje překonání přehradní hráze.