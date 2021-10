Zdroj: DeníkAkci pořádá Spolek přátel Vidova a okolí. Jak říká starosta obce Tomáš Šedivý, který je zároveň předsedou spolku, má Zelnobraní i registrovanou ochrannou známku a logotypy.

„Když se začínalo, byl hlavním tahounem Petr Uhlíř,“ připomíná Tomáš Šedivý keramika a podnikatele, který stál u počátků akce. Než se uskutečnil první zkušební ročník, čekalo se, až bude opravena náves jako chystané centrum akce. Chybět totiž neměl klasický jarmark, ovšem nesený v silném „zelném“ tónu. „Bylo to navázané na místní produkt,“ říká Tomáš Šedivý a poukazuje na proslulou komoditu, kterou v sousedství obce pěstuje ZD Malše Roudné. Tou je zelí. Hned první ročník přilákal na tisíc lidí a počet návštěvníků pak dál stoupal.

Hlavní role ovšem zůstala vyhrazena pro zelí. V podobě hlávek navlékaných na vlasec se například stalo i předmětem rekordu se zápisem do České knihy rekordů a kuriozit.

Při posledních akcích už se ale navlékání nekonalo – návštěvníků přicházelo na čtyři tisíce a když za každého přibyla jedna hlávka, už nebylo se zelným hadem kam uhnout.

Náhradou tedy byly nabídnuté jiné atrakce. Například se odhadovalo, kolik hlávek se vejde do vypuštěného jezírka. Ve velkém se ovšem při Zelnobraní vždy podávají zelňáky, štrúdly plněné zelím a další dobroty spojené se zelím. K dostání jsou celé hlávky i krouhanka z bílého a červeného zelí z produkce ZD Malše Roudné pro kuchyňské zpracování.

Zákulisí akce ukazuje například pečení některých pokrmů ze zelí, nabízených při Zelnobraní. Dobrovolníci, hlavně dobrovolnice, pečou doma i ze sponzorského těsta, aby se vrátila část nákladů. Těsto pravidelně věnovala rodinná firma Kossúthových, která sídlí mezi Vidovem a Heřmaní. Podle starosty Vidova byla dalších sponzorů řada, v poslední době jich ale ubylo, a přitom narůstají náklady.

Od roku 2019 obec Zelnobraní nepořádala. Hrozily i dohady s návštěvníky kvůli kontrole ohledně koronaviru. Program se musí zajistit dlouhé měsíce dopředu a při nejistých vyhlídkách na vstupné by mohl znamenat velkou finanční ztrátu. „Náklady na účinkující přesahují sto tisíc, my jako dobrovolníci to děláme zadarmo,“ říká za pořadatele Tomáš Šedivý a dodává, že musí vyzdvihnout spolupráci přibližně 70 lidí, kteří se na akci ochotně podílejí. „Pořád je to na dobrovolnické bázi,“ zdůrazňuje Tomáš Šedivý.

Letos se kvůli koronaviru bohužel akce také nekoná a Vidovští museli ze stejného důvodu oželet třeba i jinou oblíbenou akci Vidovské léto