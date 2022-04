Jak sdělil náměstek hejtmana pro školství a současně táborský poslanec Pavel Klíma, oficiální vyjádření k tématu neplánuje. Sám byl dlouho ředitelem Základní školy v Malšicích na Táborsku, v té době zdobil zeď za katedrou ještě Václav Havel. „Bylo to v roce 2003, Havel sice jako prezident ten rok ve funkci končil, ale já jsem jeho portrét nikdy nezměnil,“ popsal.

Povinnost vystavovat prezidenta republiky podle něj neexistuje, jde o nepsané pravidlo. "Výnos, který to určoval, pocházel z 18. století a šlo o obrázek císařpána, později se jednalo o zvykové právo, či tradici ve školách a na úřadech,“ vysvětlil Pavel Klíma s tím, že zvyk byl tak silně zažitý, že si lidé neuvědomili, že už není nařízený zákonnou normou.

Krok kolegy Jakubce vítá. „Souhlasím s ním, ale pro jihočeské školy je zbytečné vydávat podobná stanoviska, protože portrét proruského prezidenta v našich poměrech víceméně nenajdete,“ míní.

Podle jeho vyjádření, nemá cenu vydávat oficiální stanovisko. „Jsem přesvědčen, že obraz Miloše Zemana, který kromě proruského smýšlení ještě omilostňuje člověka obviněného z vědomého podvodu, dávno v našich školách nevisí,“ upřesnil náměstek Klíma.

Navrhuje výtvarnou soutěž

Sám by jako bývalý ředitel a pedagog doporučil na toto téma výtvarnou a vzdělávací činnost. „Učil jsem český jazyk a výtvarnou výchovu, proto bych všem ředitelům doporučil, aby nechali děti kreslit Jana Ámose Komenského, a to nejlepší dílo, dvě, ať si nechají zarámovat a pověsí,“ navrhnul řešení.

„Mohl by to být celý projekt, kdy by se žáci kromě umělecké tvorby ve dvou hodinách výtvarky o učiteli národů dozvěděli i zásadní informace,“ podotkl Pavel Klíma.

Školy ho sundaly

Jak informoval ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře, Petr Nývlt, v jeho vzdělávacím zařízení bychom Zemana těžko pohledali. „Na naší škole portrét pana prezidenta ze tříd postupně zmizel během jeho funkčního období,“ vysvětlil.

Místa, kde je portrét a kde není cíleně nemonitoruje. „Ani nebudu, beru to jako součást výzdoby třídy, kterou si volí v rámci svých preferencí a pravidel slušnosti studenti sami,“ dodal ředitel Nývlt.

Podle ředitele Základní a mateřské školy Kamenný Újezd na Českobudějovicku, Romana Rozkošného, školy jsou, respektive by měly být apolitické instituce. „Proto se mi nelíbí „hony“ na kohokoliv,“ uvedl.

Podobizny prezidentů ve škole nikdy nevystavovali. „Neměli jsme je, nemáme je a pokud nám to nikdo nenařídí, tak ani mít nebudeme,“ konstatoval Rozkošný.

Na Střední zdravotnické škole Písek dle slov ředitelky Heleny Šatrové hlavu státu nahradili. „Už mnoho let máme ve třídách obraz Jana Ámose Komenského,“ uzavřela.