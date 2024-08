Jubilejní 50. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka se letos chystá v Českých Budějovicích. Nabídne nejen to nejlepší z oboru zemědělství a potravinářství, ale také bohatý doprovodný program. A návštěvníkům mimo jiné i obnovenou soutěž.

Podle Mojmíra Severina, předsedy představenstva pořádajícího Výstaviště České Budějovice, budou připravené i expozice, na nichž bude možné porovnat stroje, které byly kdysi novinkami na prvních národních výstavách, s dnešní moderní a výkonnou technikou. „Padesáté výročí je významný milník nejen pro organizátory, ale také pro všechny návštěvníky a vystavovatele. Proto bude plný nejrůznějších rekordů,“ zdůraznil Mojmír Severa. Vedle největšího traktoru nebo kombajnu připraví vystavovatelé třeba i přehled technologických inovací v zemědělství včetně těch, které už se na poli nebo ve stáji obejdou bez přítomnosti člověka. Rekordní bude i počet vystavených hospodářských zvířat.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Země živitelka v loňském roce.

Ministr zemědělství Marek Výborný k letošní výstavě upozornil, že se jedná o jednu z největších akcí svého druhu ve střední Evropě, která ukazuje všechno, co patří k českému a moravskému zemědělství a potravinářství.

Primátorka Budějovic Dagmar Škodová Parmová v souvislosti s výstavou vyzdvihuje spojení areálu s jihočeskou metropolí. „Fenomén Země živitelky je těsně spojen s Budějovicemi a jižními Čechami,“ poukázala také na tradičně silný zemědělský ráz regionu.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Země živitelka v loňském roce.

Výstaviště se také vrací k návštěvnické soutěži. Hlavní cenou bude zahradní traktor v ceně sto tisíc korun. Zúčastnit se bude moci každý návštěvník, stačit bude, aby vyplnil anketní lístek. Připravené jsou i další zajímavé ceny. Vstupenky na letošní Zemi živitelku už si můžete koupit v předprodeji prostřednictvím internetových stránek Výstaviště České Budějovice www.vcb.cz.

Na zahájení výstavy přijali pozvání i prezident republiky Petr Pavel a předseda vlády Petr Fiala. Mezinárodní agrosalon Země živitelka se koná od 22. do 27. srpna 2024. Otevírací doba je čtvrtek až pondělí od 9 do 18 hodin, úterý od 9 do 17 hodin. K parkování bude poprvé sloužit vedle ploch u výstaviště i parkovací dům Stromovka na Dlouhé louce.