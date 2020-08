Zdroj: archiv MZEDěti hrající si na traktoristy, zahrádkáři diskutující o svých výpěstcích, senioři poslouchající dechovku. Tak to každoročně vždy na konci srpna vypadá při Země živitelce na českobudějovickém výstavišti. Výstava se ale letos kvůli koronaviru neuskuteční.

Podle Mojmíra Severina, předsedy představenstva Výstaviště České Budějovice je to však příležitost k rekonstrukci některých pavilonů. „Celkem máme připraveno asi deset projektů,“ představil dlouhodobou koncepci českobudějovického výstaviště.

Dodal, že tou nejvýznamnější investiční akcí bude rekonstrukce pavilonu Z. „Dostane nový kabát a samozřejmě proměny se musí dočkat i interiér a technologie,“ řekl s tím, že cílem je, aby se zde v budoucnu mohly konat konference. Začít s rekonstrukcí se má v druhé polovině října, hotovo má být do dalšího ročníku Země živitelky.

Ročník 2019



V loňském roce navštívilo na českobudějovickém výstavišti Agrosalon Země živitelka 130 tisíc lidí. Své výrobky tady prezentovalo 550 vystavovatelů z Čech, Evropy i světa.

„Výstaviště vnímáme nejen jako součást Českých Budějovic, ale celého Jihočeského kraje, protože Země živitelka je bezesporu fenomén, který zasahuje celý Jihočeský kraj, prostřednictvím návštěvníků i celou republiku,“ řekla Ivana Stráská, hejtmanka jihočeského kraje.

Na nejbližší roky má tak českobudějovické výstaviště připraveno zhruba desítku projektů. Jak uvedl Mojmír Severin, kromě rekonstrukce pavilonu Z se připravuje také výstavba nové restaurace Rybářská bašta a restaurace Klas v areálu nebo revitalizace pavilonů R1, R2 a R3. „Naším cílem je důstojnější zahájení našich výstav a veletrhů a současně s tím i vytvoření malého komplexu sloužícímu k menším aktivitám,“ nastínil budoucí podobu. Výsledek by měli návštěvníci vidět už příští rok při dalším ročníku Agrosalonu Země živitelka. „Financováno to bude z vlastních i cizích zdrojů,“ řekl Mojmír Severin s tím, že se v celkovém součtu jedná zhruba o částku 200 milionů korun. „Konečnou sumu otestují až výběrová řízení,“ uvedl.

Dodal, že součástí plánovaných investic je i výstavba nových venkovních výstavních ploch. „V rámci rekonstrukce a modernizace zavede výstaviště vstupní turnikety s elektronickými službami. Ty nám umožní přesunout podstatnou část vstupenek do online prostoru, současně nám v důsledku všech opatření pomůžou počítat návštěvníky v jednotlivých sektorech, akcích tak, abychom nařízením vyhověli,“ vysvětlil.

Do budoucna by měla v areálu českobudějovického výstaviště vyrůst také zcela nová hala, a to na místě původního amfiteatru, a parkovací dům.