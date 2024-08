Jaké to je vzít hrábě a naložit slámu na vůz? To si může s dřevěným traktorem a valníkem v poměru jedna ku deseti k originálu vyzkoušet každý zájemce v dětském světě na mezinárodním agrosalonu Země živitelka. Pohrát si lze i při lovu dřevěných ryb na háček, na pískovišti nebo skládat puzzle s obrázky z lesa.

Tradičně bohatý doprovodný program nabízí Země živitelka, letos jubilující mezinárodní výstava zemědělství a potravinářství, v Českých Budějovicích. Pro rodiny s dětmi mohou být atrakcí nejen početné vystavené stroje, ale také pestrý výběr dobrot a hlavně hry a dílničky v dětském světě, který se nachází kousek od hlavní brány západním směrem.

Až z Vysočiny z Horních Rápotic přijely s rodiči a bratrem Danielem sestry Markétka a Simonka. „Nejvíc se mi líbí veliký skákací hrad,“ řekla na adresu připravených atrakcí v dětském světě Markétka a dodala, že už v jednom nafukovacím hradu, který byl jako kombajn, byla. A sestra Simonka vzápětí hrad pochválila také. „Ještě půjdeme do stánku koupit traktor. Pro syna. Bude mít svátek a traktory se mu hodně líbí,“ usmál se za rodinu z Vysočiny tatínek.

Oblíbený oslík a recyklované plasty

Mezi jinými stánky zde Safari Borovany z Českobudějovicka nabízí třeba svezení na oslíkovi. A rádi si ho pohladili i mnozí dospělí. U stánku společnosti Ekokom, která se věnuje problematice třídění odpadů, se zase návštěvníci mohli v pátek 23. srpna 2024 podívat, co se dá udělat z recyklovaných plastů. „Učíme děti třídit a recyklovat,“ zmínil lektor Ekokomu Matyáš Krejčí a připojil, že si lze různé materiály i osahat. Velké puzzle pak seznamovalo u stánku s koloběhem recyklace.

A co je zajímavého na postoji veřejnosti k recyklaci? „Děti do jedenácti let toho kolikrát vědí více, než rodiče nebo puberťáci,“ upozornil Matyáš Krejčí a dodal, že je vidět, že nejmenší děti se s problematikou seznamují už ve školce.

A na co si dát pozor při třídění? Například na vyhazování znečištěného, třeba mastného, papíru do tříděného odpadu. „Mastný papír od pizzy nebo mokrý papír, které tam nemají být, znehodnotí celou várku,“ apeluje na svědomitost při třídění Matyáš Krejčí.

Lesní moudrost

U dalšího stánku v dětském světě zase bylo možné odpovídat na otázky spojené s lesem, zemědělstvím a přírodou. „Děti si vezmou kartičky a plní různé úkoly. Děláme to s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů,“ uvedla pracovnice Zemědělské knihovny Antonína Švehly Lenka Langová. Knihovna je součástí pražského Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Na stánku na Zemi živitelce připravili knihovníci záložky s motýly nebo třeba skládačku obrázku lesního ovoce, vše ve stylu lesní pedagogiky.

U stánku Deníku si bylo možné pár kroků vedle zkusit doplnit různé domalovánky a v rámci prezentace soutěže Mladý zemědělec se zase dalo krmit dřevěnou kozu nebo prase plyšovými mrkvemi. Dětský svět ale nabídl i šanci naložit slámou valník za traktorem. Ovšem ten pro děti byl dřevěný a zhruba v měřítku jedna ku deseti. S hráběmi to zkoušela řada dětí a mnohé si chtěly vedle na arovém políčku připraveném organizátory vyzkoušet i orbu. Stačilo se zapřáhnout do popruhu a kamarádovi u pluhu nahradit koně nebo krávu (kdysi) či traktor (dnes).

Pro spoustu dětí je pak na mezinárodním agrosalonu Země živitelka atrakcí i to, že mohou na výstavě vidět na vlastní oči hospodářská zvířata. A kravičku nebo ovečku si mohou odnést i na suvenýrech, které letos připravili organizátoři.