Žně na jihu Čech pokračují. Sklizeno mají zemědělci 44 procent obilovin, řepka je sklizena z 87 procent.

Žně. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

V jedenáct dopoledne sednou do kombajnu, v půl 11. v noci z něj zase vyskočí. Tak teď vypadá běžný den v Zemědělském obchodním družstvu (ZOD) Borovany. Jak uvedl Jindřich Kořínek, předseda představenstva, pomalu, ale jistě zde jdou do finále. „Teď děláme poslední část. Z pšenice máme sklizeno pětadvacet procent, tedy sto hektarů, tři sta nám jich chybí,“ řekl s tím, že pokud bude počasí přát, hotovo by měli mít do konce týdne.