Zhruba do čtvrtiny se dostali jihočeští zemědělci se sklizní obilovin. U řepky jsou trochu dál, přibližně ve třetině. „Letošní sklizeň poměrně slibně zahájila, ale potom začaly kvůli dešťům velké prostoje,“ popisuje průběh zemědělských prací ředitelka regionální agrární komory Hana Šťastná. Dodává, že práce jsou roztříštěné a kvůli odlišným klimatickým podmínkám i v rámci jednoho podniku mají zemědělci také starosti s velkými rozdíly ve zralosti plodin. I to ztěžuje sklizeň.

Rozdíly jsou také ve výnosech mezi regiony, ale třeba i na jednom velkém lánu. Celkově budou asi nižší, než průměr nebo loňský rok. Ozimý ječmen už byl podle Hany Šťastné počátkem týdne sklizený z 97 % a průměrný výnos činí 5,65 tuny z hektaru; loni to bylo 6 tun. Slabé výnosy jsou třeba u sladovnického ječmene. Horší než průměrně bude asi i řepka. Ta je ale zatím sklizena jen zhruba ze třetiny ploch.

Škodily sucho a mrazy, teď zdržují deště

Ozimý ječmen byl první plodinou, kterou sklidili v Zemědělském družstvu Hosín. Výnos oproti průměru byl horší o 20 %, hlavně kvůli nepřízni počasí na konci zimy a na jaře. „Přišlo sucho a potom mrazy,“ říká předseda představenstva Jiří Severa a dodává, že mrazy přišly ve chvíli, kdy rostliny kvetly. Bohužel to platí pro porosty obecně. Hosínští už mají pod střechou i další plodinu, ale i tu se ztrátami. „Posekli jsme řepky. Výnos je také o patnáct až dvacet procent horší,“ srovnává letošní řepku s průměrem jiných let Jiří Severa.

Teď se čeká, až vlhkost dovolí pokračovat ve sklizni ozimé pšenice. Je zaseta zhruba na 300 hektarech. „Začali jsme v neděli,“ říká Jiří Severa. V týdnu ale přišel déšť, kdy na Hosíně napršelo 38 milimetrů, a to kombajny zastavilo. Je nutné, aby obilí vyschlo, aby se nemuselo dosoušet uměle s dalšími náklady.

Řepka začíná zlobit

Na druhou stranu ale zemědělce tlačí čas. Není dobré čekat, až se bude muset z polí brát přezrálé obilí nebo řepka za každou cenu. A dva, tři hezké dny nestačí, dostatečně nevysuší půdu ani porosty. A navíc, protože půda je nasáklá vodou, nedá se kvůli velké rose sklízet v noci. Takže se žně jen pomalu sunou kupředu.

Potíže mají i v Zemědělském družstvu Brloh. Předseda představenstva Václav Jungwirth říká, že začali se sklizní ozimé pšenice, ale museli skončit po dvaceti hektarech. Zkusili řepku, ale i tam museli práce přerušit. „Není dozrálá,“ vysvětlil Václav Jungwirth a připojil, že se ale snaží hlídat každou možnou chvíli ke sklizni. I nezralá řepka má totiž problém kvůli proměnlivému počasí. „Lusky začínají pukat. Často prší, potom přijde sluníčko a hic. Lusky nasáklé po dešti vysychají a praskají. Je nebezpečí, že semínka vypadají na zem,“ naznačuje předseda představenstva ZD Brloh, že hrozí u této olejniny velké ztráty.

Přidala se i zvěř

V zemědělském podniku K+K Břilice se přidala i další potíž. Lesní zvěř a ptáci. „Stále to přemnožené, divoká prasata, srnčí,“ posteskl si majitel Jan Kačerovský s tím, že pro zvěř jsou prostě zemědělské plodiny vítaná potrava. „Táhnou se sem i kavky nebo havrani. Z Budějovic letí na skládku do Lišova a potom k nám,“ přidává další samozvané účastníky sklizně Jan Kačerovský. „Je to katastrofa. Další průšvih jsou husy. A nikdo to nechce pojistit,“ připomíná Jan Kačerovský, že možnosti obrany jsou minimální.

„Letos jsou škody větší než jindy. Takovouhle mizerii ve výnosech řepky nepamatuji. Odhaduji, že bude chybět třetina výnosu,“ dodává Jan Kačerovský.