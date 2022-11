Zemřel Břetislav Shon, emeritní ředitel Nemocnice České Budějovice

autor externí

Českobudějovická nemocnice oznámila, že 2. listopadu 2022 zemřel emeritní generální ředitel MUDr. Břetislav Shon. Za 14 let výkonu své funkce se nesmazatelným způsobem zapsal do dějin Nemocnice České Budějovice, a.s.

Břetislav Shon, bývalý ředitel českobudějovické nemocnice. | Foto: archiv Nemocnice České Budějovice