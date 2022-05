S Jihočeským divadlem byla Hana Bauerová spjatá 70 let a vystřídala téměř 160 rolí. V roce 2020 získala cenu Thálie za celoživotní mistrovství v činohře.

Divadlo měla ráda Hana Bauerová od dětství, proto si zvolila tuto cestu. Přineslo jí spoustu nových zkušeností a dovedností. „Jednou jsem se třeba dívala na obsazení nového představení a zjistila jsem, že jsem dostala roli vévodkyně. Měla jsem radost,“ vzpomínala v rozhovoru pro Deník u příležitostí jejích 90. narozenin.

Hana Bauerová si zahrála 160 rolí. Slaví 90 let

Hana Bauerová pocházela z Prahy, ale celý profesní život strávila v Jihočeském divadle. „Tenkrát jsem sem po vysoké škole dostala umístěnku. Mohla jsem si vybrat mezi Libercem a Českými Budějovicemi, které mi doporučil profesor,“ vysvětlovala. Do Prahy se později vrátit mohla, ale rozhodla se zůstat. Její rodiče se za ní dokonce přestěhovali. „Líbilo se mi tu. Bylo tu dobré divadlo. Do Prahy se nechtělo ani manželovi,“ říkala. O nic v krajském městě nepřišli, protože do Jihočeského divadla jezdili nejlepší pražští režiséři.

Hana Bauerová si zahrála také v televizních seriálech Dobrodružství kriminalistiky nebo Největší z pierotů.