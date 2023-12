V pátek zemřela ve věku 81 let galeristka Marie Hanušová. Říká se o ní, že Jihočechy naučila chodit na umění. Smutnou zprávu Deníku potvrdil bývalý dlouholetý tajemník Městského úřadu v Týně nad Vltavou Luděk Chlanda.

Marie Hanušová | Foto: Archiv Deníku

Marie Hanušová studovala v Praze, kde také pracovala ve Fondu výtvarných umělců. Pak se přestěhovala na jih Čech. Coby galeristka působila v Týně nad Vltavou i Hluboké nad Vltavou, do kraje přivedla špičkové umělce z celé republiky.

Stála u zrodu Vltavotýnských dvorků. Tento cyklus velkých výstav se na jihu Čech stal legendárním. Když v roce 2015 v rozhovoru pro Deník dostala otázku, který moment z mnoha ročníků Vltavotýnských dvorků ji nejvíce dojal, odpověděla: „Při třetím ročníku Jeňýk Pacák prohlásil, jak je úžasné, že jsem dala něco takového dohromady a že by si strašně přál, aby se Dvorky dožily aspoň pátého ročníku. To si pamatuji a vždy připomínám, tím spíš od roku, kdy zemřel. Loni jsem si říkala: Jeníčku, už je 20. ročník, ty tady bohužel nejsi s námi, jsi nahoře ve výtvarnickém nebi, určitě se díváš… Pak mě dojalo a šíleně potěšilo, když Vladimír Komárek a Josef Liesler, ti slavní výtvarníci, přijeli do Týna.“