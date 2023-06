Členům oddílu přibylo 280 %. Každoročně přibývaly stovky krajských rekordů - roku 1974 například 468… Od roku 1975 KIN každoročně vyhrával bodování oddílů žákovského přeboru ČR, za šest let do roku 1976 získali jeho závodníci 215 žákovských medailí ČR… Až do roku 1988 vedla oddíl Vlasta Potužníková, pak taktovku předala po 38 letech Evě Šmausové.

Paní Vlasta je podepsána i pod asi už neopakovatelnou kapitolou, pod plaveckými štafetami českých měst na 1000 x 100 metrů s osmdesátých letech. Jak jsme napsali v roce 1983, tisíc plavců zdolalo svých sto kilometrů za 25:18:10,1 hodiny (průměr na úsek 1:30,4), což byl světový rekord. Zájem byl tak velký, že plavala ještě další tisícovka - 34:39:53,6 hodiny… Rok nato Budějovice vyhrály v kategorii měst do 100 000 obyvatel a absolutně byly druhé za Prahou v čase 24:45:04,7. Pořadatelé zajistili pro účastníky tréninky čtyřikrát týdně zdarma a Vlasta Potužníková pro naše noviny odhalovala rezervy: za 2500 vysokoškoláků přišlo jen 73, z 12 000 záklaďáků jen 181, vojáků dohromady 52, tělovýchovné jednoty jen 32… Zájemci přicházeli i neohlášeně třěba přes noc, starty se nezastavily. V závěrečném finiši zaplaval Jiří Jirmus 54,8, štafetu zakončovala hvězdná Marcela Šmídová, která se den předtím vrátila z vysokoškolského soustředění na Kavkazu, časem 1:04,9. "Městu přijeli pomoci i někteří zdatní rodáci - startovní číslo 440 měl herec Jiří Císler - (1:47,2), Petr Jirmus, mistr světa v letecké akrobacii (1:11,5)," psala Jihočeská pravda.

Aktivita Vlasty Potužníkové nekončila u sportu. Poznali jsme ji také v tradičních srazech rodu Tibitanzlů, které spoluorganizovala. Na jeden z prvních přijelo do Římova na 50 Tibitanzlů, Tybytanzlů, Tibitanclů z Prahy, Příbrami, Havířova, Stehelčevsi, Aschaffenburgu, třináct generací v nepřerušeném sledu… A v dalších ročnících počet pravidelně rostl. Paní Potužníková toho stíhala hodně. A nechala toho pro naše vzpomínání moc.

Stručně z víkendové atletiky

3. kolo KP přípravek, sk. B v J. Hradci: 50 m Elen Domanská (H. Voda) a Ema Gulykášová (JH) 7,57, 600 m Václav Toman (VS) 1:51,57, Tomáš Kretek (VA) 1:56,84, dálka Domanská 432, Barbora Novotná (VS) 420, z místa odrazu, plný míč Tobiáš Vansa (Mi) 9,06, chlapci Milevsko 253,5, NB 252, JH 193,5, děvčata VS 333,5, JH 308,5, Milevsko 284,5.

Na přebor Prahy na Julisku jely i dvě Jihočešky: Na 100 překážek byla Melánie Turková (VS) druhá v osobním rekordu 15,05, na 3000 m Magdalena Zajícová (VS) třetí časem 11:53,19.

Krajský přebor družstev mládeže v Táboře: 60 m žákyně Sofie Janowiaková 8,07 - letos nejl. v kraji, Lauda Voldřichová (14) 8,20 - os. rek., Nina Zajícová 8,24, žáci Josef Kašpárek (14) 7,47 - os. rek., Tomáš Jauker 7,70 - os. rek., 100 m jun. K. Marušová 12,37, L. Marušová 12,49, mimo Kršová 12,47 (vše s větrem), 300 m žákyně Zajícová 42,85, Natálie Kovářová 43,55, Valentýna Machartová (13) 44,29, žáci Kašpárek 37,85 - OR, pátý všech dob, Jauker 40,24, 400 m jun. Jakub Skuček 56,42, Jan Šustr (16) 56,62, Nela Šteierová 59,95, Lucie Bahenská 60,46, Anna Borová 60,65, dorost Klára Konfrštová 59,03, Sára Nosková 63,36 - OR, Matyáš Havel 58,83, 1500 m žákyně Nora Plachá 5:22,48, Jana Randáková (12, PT) 5:23,35, Anastasija Bogdanová (14) 5:25,81, dor. Magdaléna Šimánková 5:01,56, Tereza Říhová 5:04,85, Vojtěch Kopecký 4:15,94 - OR, Jan Hryzbil 4:19,34 - OR, jun. Tereza Buštová 5:09,57.

200 m přek. žákyně Janowiaková 30,57 - nejl. v kraji, Lucie Paťhová 31,83 - třetí, devět z deseti v osobních rekordech, žáci Filip Komárek 30,46 - OR, nejl. v kraji, František Kukla 30,76 - druhý, Ondřej Konfršt 31,10 - OR, 300 přek. Ema Albrechtová 45,32, dorostenci Filip Kortan 45,57, jun. 400 přek. Vojtěch Štika (Sok) 54,40 - OR, čtvrtý muž v kraji všech dob, mimo Ondřej Gloza 57,11.

Dálka jun. Dominik Novotný 633, Martin Dušek (16) 591, dor. Čáp 589 w, žactvo Magdalena Straková 515, Komárek 553, Tony Votava (14) 537, výška jun. Tomáš Jelínek 203 - nejl. v kraji, dorost Štěpán Čáp 175, Kateřina Kolací 158, Adéla Gregorová (16) 155, žactvo Ondřej Štochl 156, Nikola Novotná 154, tyč mimo soutěž Tomáš Bačák 406, Dominik Gysel 385, žactvo Jan Šíla 295, Eliška Krupičková (12) 290 - vyrovnaný vlastní krajský rekord ml. žákyň, letos je v ČR třetí, Adéla Kubaláková 235, Voldřichová 235 - vše OR, mimo Adéla Gregorová (16) 245.

Kladivo žactvo Václav Zeman 24,24, Barbora Jílková 26,93 - nejl. v kraji, dorost Adam Klečka 24,93, Andrea Rypáčková 44,15 - krajský rekord, mimo soutěž Strusková 39,58, jun. Jakub Smetana 40,39 - OR, nejl. v kraji, Adéla Strusková 30,89, koule jun. Libor Tupý 13,25, dor. Rypáčková 12,42 - OR, nejl. v kraji, disk žáci Zeman 34,86 - OR, jun. Tupý 33,25, mimo soutěž Petr Svoboda 37,06.

Mistrovství mladých plavců

V Letním poháru Čech 10letých vybojoval první den Jan Neumann z Písku stříbrnou medaili na 100 m PZ časem 1:24,91. Další výsledky: 100 znak 6. Neumann 1:26,36, 50 kraul 6. Neumann 35,55, 50 prsa 4. Petr Stejskal (Písek) 45,81.

Z 11letých v Náchodě byla Kristýna Beňová (PlČB) třetí na 200 kraul 2:36,09, sedmá na 100 znak 1:19,15, devátá na 50 kraul 32,75, šestá na 100 kraul 1:11,49, pátá na 200 znak 2:50,93 a sedmá na 50 motýlek 37,53, Klaudie Linhartová (Fez) byla třetí na 100 prsa 1:29,66, čtvrtá na 200 prsa 3:15,88, dvanáctá na 100 motýlek 1:34,05, devátá na 100 PZ 1:24,86, čtrnáctá na 100 kraul 1:15,84, jedenáctá na 200 PZ 3:07,21. Jan Štícha (KIN) byl desátý na 100 kraul 1:20,13.