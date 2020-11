Třicetiletá žena bez roušky, která se údery snažila poškodit automat s občerstvením na autobusovém nádraží v českobudějovickém obchodním centru Mercury, vzbudila ve středu odpoledne pozornost bezpečnostní služby. Když se však člen ostrahy snažil ženu zastavit v jejím počínání a vyzval jí k nasazení ochrany dýchacích cest, netušil, co bude následovat.

Ve středu 4. listopadu krátce po jedné hodině odpolední vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o ženě, která poškozuje majetek autobusového nádraží a odmítá si nasadit roušku. Podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové strážníci po příjezdu na místo zastihli dva zaměstnance ostrahy obchodního centra v přítomnosti dotyčné ženy. "Jeden z mužů strážníkům popsal celou událost. Žena bez roušky, pobývající v čekárně autobusového nádraží, měla několikrát prudce udeřit do automatu s občerstvením. Když jí vyzval, aby si nasadila roušku a přestala poškozovat cizí majetek, žena se obrátila proti němu. Strčila do něj tak, že muž upadl na lavičku a způsobil si drobné zranění. Mezitím mu na pomoc přispěchal jeho kolega, který držel ženu na místě do příjezdu hlídky městské policie," uvedla k události Věra Školková. Strážníci pro podezření ze spáchání trestného činu předali celý případ k dalšímu šetření přivolaným policistům.

Strážníci řešili i případ neukázněného řidiče. "Zákaz řízení nic neříkal sedmapadesátiletému muži z Českých Budějovic. Ve středu odpoledne vyrazil za volantem osobního vozidla do ulic jihočeské metropole. Sebou přivzal i tři spolujezdce," zmínila k dalšímu zásahu strážníků Věra Školková.

Ve středu 4. listopadu krátce před čtvrtou hodinou odpoledne prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost ve Větrné ulici. "Strážníci náhle zbystřili. Za volantem právě projíždějícího vozidla zn. Mercedes totiž seděl jim známý muž. Podezření, že řidič za volantem nemá co dělat, se okamžitě rozhodli prověřit. Když vozidlo zastavili a vyzvali řidiče k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla, žádných se podle očekávání nedočkali," uvedla Věra Školková a připojila, že prověřením řidičského oprávnění muže za volantem se domněnka strážníků potvrdila.

Muže však uložený zákaz řízení všech motorových vozidel pravděpodobně nijak zvlášť netrápil. "K nedovolené jízdě totiž přibral i spolujezdkyni a dvě nezletilé děti. Sedmapadesátiletý muž skončil v rukou policistů, kteří mu zakázali další jízdu. Případem se budou dále zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. Muže čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," doplnila Věra Školková.