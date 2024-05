Osmatřicetiletá žena obžalovaná z týrání dětí v českobudějovické soukromé mateřské škole popírá, že dětem ubližovala nebo se k nim chovala špatně. Uvedla to ve čtvrtek před českobudějovickým soudem, který případ řeší. Obžalované Vendule Van Der Maatové hrozí až dvouleté vězení. Podle spisu děti fyzicky trestala, sprchovala je studenou vodou a nechávala je samotné zavřené v místnosti.

Soud řeší případ ženy obžalované z týrání dětí ve školce. Ilustrační foto | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

„O děti se vždy starám jako o vlastní a chovala jsem se k nim dobře. Celá věc se táhne dva roky a hodně mě zasáhla, mám hrozný pocit, kam až to dospělo. Přijde mi to hrozně líto, jsem nevinná,“ uvedla žena dnes před soudem.

Podle obžaloby se týrání týkalo sedmi dětí ve věku od dvou do tří let, o které se žena starala v dětské skupině. Státní zástupkyně uvedla, že žena děti několikrát uhodila přes ruku, ústa nebo zadek, když neposlouchaly, a posílala je samotné do oddělené místnosti, kde byly zavřené. Obžaloba uvádí, že žena děti také sprchovala studenou vodou, aby se uklidnily, a jednomu chlapci i ostříhala vlasy.

„V životě jsme děti nesprchovali studenou vodou. Někdy jsme je umyli, protože byly špinavé. Pokud se týká stříhání vlasů, chlapec přišel do školky s čerstvě ostřihanou ofinu. Ale vlasy mu stále padaly do očí. Tak jsem mu ofinu přistřihla, poslala jsem rodičům zprávu a oni mi za to poděkovali,“ uvedla stíhaná s tím, že děti nikdy neposílala na hanbu nebo za dveře. Její bývalá kolegyně z dětské skupiny ve čtvrtek před soudem ale uvedla, že obžalovaná děti někdy fyzicky trestala a posílala je i samotné do oddělené místnosti.

Děti měly být týrány v letech 2021 až 2023. Do dětské skupiny chodily i ty, které ještě nosily pleny, a podle obžaloby se několikrát stalo, že žena vrátila některé děti ve znečištěné pleně, z čehož pak měly kožní problémy. „Od rodičů jsem měla na naši práci vždy jen kladné reference,“ uvedla Van Der Maatová, která nadále vede dětskou skupinu. Dodala, že za celým případem stojí konkurenční organizace, do níž nastoupila žena, která s obžalovanou dříve pracovala.