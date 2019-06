Dámy šly i v těchto hledáních svým protějškům už před časem příkladem. Proto dnes už dokážou hravě řídit firmy i tramvaje. Jen se trošku ztrácíme mezi feministickým chladem a touhou po mužské pozornosti. Pro dámy není lehké balancovat na tenké stužce ženskosti. Citlivě udržovat rovnováhu. Dámy se nemůžou ani zcela přiklonit k samostatnosti a nezávislosti, ani k jemnosti a křehkosti. Naším osudem je neustálé vyvažování. Žena musí muži rovným dílem konkurovat ale také ho podporovat.

Snad i ženám může odkaz Giacoma Casanovy pomoci neztratit správný směr. Nezapomenout na cíl a jediný účel našeho snažení. Ať pečujeme o domácnosti nebo o své profesní kariéry. Můžeme být úspěšné, ale nebudeme nikdy spokojené, když zapomeneme na to, co tento vyhlášený proutník věděl: „Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonaleji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější.