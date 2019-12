Lidé přihlíželi, jak nějaký muž provádí ženě masáž srdce. „To je velice náročné. Zablokoval jsem tedy ulici a vystřídal jsem ho,“ vysvětluje Lukáš Pešta. Žena ve středním věku ztratila vědomí a upadla na zem. „Spadla hlavou mezi dlažební kostky, ležela na studené zemi, měla roztržené obočí,“ vzpomíná Lukáš Pešta. Pak zaznamenal příznaky epileptického záchvatu. „Začala se jí stahovat čelist v křeči,“ pokračuje. Lukáš Pešta po resuscitaci zkontroloval, zda paní dýchá, zafixoval ženě hlavu a zabalil ji do tří zateplovacích fólií. S sebou v autě totiž vozí záchranářský batoh. Poté vyčkal na příjezd sanitky.

Tuto situaci zachránce zažil prý už po sedmnácté. „Asi to přitahuji,“ říká muž, který slouží v armádě. Pro jistotu má s sebou vše potřebné. „Po první autonehodě, u níž jsem se ocitl, jsem zjistil, že autolékárnička není dostačující,“ vypráví, jak se začal vybavovat pro všechny případy. „Postupně jsem se stále dál vzdělával. Už nejsem ve stresu, je to pro mě výzva,“ říká s tím, že už ví, co v takovém případě dělat.

Dotyčnou ženu, které pomohl, ani muže, jehož vystřídal, nezná. „S pánem jsme si podali ruku, popřáli si hezký nový rok a usmáli si na sebe rádi, že to dobře dopadlo,“ krčí rameny. Ze situace si odnesl dobrý pocit. „Vrátili jsme matku od dětí domů,“ raduje se.

„Veliký problém je, že se lidi nezajímají,“ myslí si Lukáš Pešta a objasňuje:“ Bylo tam spoustu čumilů, nebyli však schopni pomoct.“ Mrzí ho, že lidé neumí, nebo nechtějí reagovat. „Lepší je udělat něco, než vůbec nic. Vždyť čas před příjezdem sanitky bývá klíčový,“ říká. Lukáš Pešta vede v Českých Budějovicích oddíl taekwonda a krav magy, kde učí třináctileté a čtrnáctileté děti, ale i děti od pěti let mimo jiné i první pomoc. Sám se s ní setkal už jako Pionýr, další kurzy absolvoval soukromě nebo v armádě. „V práci připravuji i lidi na mise, kde takto vzdělávám i je,“ dodává.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková potvrdila, že si přijeli do Krajinské ulice pro ženu středního věku a převezli ji do českobudějovické nemocnice. „Měla křeče a poruchy vědomí, “ uvedla s tím, že dotyční ženě pomohli zavoláním „záchranky“. Muž, který s resuscitací začal, postupoval podle pokynů operátora.