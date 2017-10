Zimní stadion dál ponese jméno Budvaru. Zatím

České Budějovice – Zimní stadion v krajském městě ponese název Budvar aréna i po 1. listopadu. Budějovičtí radní v pondělí odsouhlasili prodloužení smlouvy mezi městem a národním podnikem Budějovický Budvar o názvu sportoviště, jejíž platnost skončí k 31. říjnu. V úterý to řekl primátor města Jiří Svoboda.

Nejbližší týdny ukáží, zda se Město České Budějovice a Budějovický Budvar dohodnou na ceně za právo na název Budvar aréna.Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Za to, že se zimní stadion jmenuje Budvar aréna, platí pivovar městu dva miliony korun ročně. Město ale chtělo více peněz, a tak se jednání o uzavření nové smlouvy protahovala.



Podle Jiřího Svobody nyní smlouva s Budvarem platí do 31. května příštího roku. „Smlouva je prodloužena za stejných podmínek jako dosud,“ potvrdil Jiří Svoboda. Doplnil, že na jaře příštího roku budou Budějovičtí hledat partnera, který by s městem uzavřel smlouvu o názvu zimního stadionu na období příštích čtyř až pěti let.



Výhodou dočasného prodloužení smlouvy pro město je skutečnost, že na konci sezony bude jasné, jestli klub postoupí do extraligy. To totiž může ovlivnit zájem pivovarů o reklamní prezentaci. V extralize se povinně čepuje pivo partnera soutěže. Nyní je to Radegast, a pokud chce někdo prodávat na stadionu jiné pivo, musí zaplatit „pokutu“ 13 milionů korun.



Mimo Budvaru přichází pro název stadionu v úvahu pivovar Samson. Podle dřívějšího vyjádření Jiřího Svobody už zástupci Samsonu jednali s městem a vyjádřili přání přihlásit se do případné veřejné soutěže.



Mluvčí Budějovické Budvaru, n. p., Petr Samec před časem připomněl, že pivovar oslovil město s žádostí o prodloužení současné smlouvy již 30. června. Pivovar podporuje budějovický hokej už od roku 1993, je i přímým sponzorem klubu.