Hluboká nad Vltavou – Se slovenskou malířkou Janou Farmanovou narozenou v Nitře vás v současné době seznámí její první obsáhlá výstava v Čechách. Nejdete ji v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou.

Podle kurátora výstavy Adama Hnojila je fakt, že se umělkyně věnuje klasické malbě, vzácností. „Povídá se takové klišé, které někdy může být pravdivé, že Češi mají špatný koncept a jsou výborní malíři, kdežto Slováci mají výborný koncept a špatnou malbu,“ vysvětluje, co se říká, Adam Hnojil a ihned to v tomto případě vyvrací: „Jana Farmanová představuje právě porušení tohoto klišé. Je výborná malířka.“



Naleznete zde malby umělkyně od roku 1998 po současnost. Některé atypických oválných tvarů s dětskými tvářemi. „Jako svaté reprodukce. Je to trochu ironie,“ vysvětluje Jana Farmanová.



Adam Hnojil mluví o umělkyni jako o koloristce. „Linie pro ni není zásadní, pracuje s barvou, hovoří spíš barevným výrazem,“ interpretuje její malby. Náměty na bere Jana Farmanová ve svém nejbližším okolí. Hlavní roli v jejích obrazech hraje podle kurátora život a dospívání ženy. Inspiruje se sledováním svých dcer, které zobrazuje. „Životní cyklus se opakuje po generacích. I já s dcerami prožívám znovu to, co jsem sama dříve nereflektovala,“ říká Jana Farmanová. I ji samotnou prý na plátnech často najdete.



„Velkou roli v tom hraje samozřejmě fragmentálnost. Jako kdyby život každého z nás byly určité útržky. Nevnímáte celek kolem sebe, jenom fragment.,“ vysvětluje k malbám Adam Hnojil, který je zvědavý na malířčinu tvorbu za dvacet třicet let.



Expozici Co zůstane? můžete na Hluboké navštívit ještě do 27. ledna. Otevřeno je denně od 9 do 16 h.

Jana Farmanová

slovenská malířka z Nitry

absolventka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě

vstoupila na uměleckou scénu ve 2. polovině 90. let

ve svém díle se orientuje na životní cyklus

výstava Co zůstane? do 27. 1.