Žížaly mohou pomoci v boji s klimatickou změnou, říká budějovický vědec

Mladý vědec z Českých Budějovic získal grant na pět let, aby zkoumal například to, jak se v půdě ukládá uhlík. Pro boj s klimatickou změnou to bude významná informace.

Gerrit Angst přebírá prémii z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové, za přítomnosti ředitele Biologického centra AV ČR Libora Grubhoffera. | Foto: Jana Plavec, AV ČR