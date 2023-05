Už 19. května má v budějovické ulici U Černé věže začít kompletní rekonstrukce mostu přes Mlýnskou stoku. Bude to znamenat úplnou uzavírku a po několika měsících znovu přestane fungovat oblíbená zkratka řidičů přes historické centrum.

Od 19. května se uzavře kvůli opravě most v českobudějovické ulici U Černé věže. | Foto: Deník/Markéta Trubková

Frekventovaný most v ulici U Černé věže čeká od 19. května do 31. srpna úplná uzavírka. Důvodem rekonstrukce mostu je poškození jeho nosných i pojízdných konstrukcí.

Při nadcházejících pracích bagry odstraní vozovku, povrchy chodníků, pryč přijde i zábradlí, obrubníky, izolace nebo betonové desky překrývající komory pro inženýrské sítě. Odhalen bude horní povrch nosné konstrukce. Ty čeká otryskání tlakovou vodou, oprava trhlin v betonu a přespárování kamenného zdiva.

Jednání s občany

Chystaná dopravní opatření související s úplnou uzavírkou mostu představilo vedení města na setkání s občany na konci března. Podle náměstka primátorky Michala Šebka se předem nevědělo, jaký bude ze strany občanů o setkání zájem, ale ukázalo se, že o plánovaných opatřeních si přišlo podebatovat několik desítek obyvatel centra nebo místních podnikatelů.

Doprava do centra bude převedena na objízdnou trasu ulicí Na Sadech s vjezdem na náměstí Přemysla Otakara II. přes ulici Karla IV. Pěším budou k dispozici nedaleké mosty přes Mlýnskou stoku v ulicích Plachého a Kněžská. Po několika měsících tak znovu nebude možné z ulice U Černé věže vjet přímo na náměstí Přemysla Otakara II., jak upozornil server zdopravy.cz. Loni v létě zavedla toto omezení, aby se ztížil průjezd historickým centrem, spolu s dalšími úpravami v centru minulá koalice. Soud příslušnou vyhlášku ale zrušil, takže letos v březnu přestalo omezení platit.

V Kněžské otevřeno

Společnost EG.D v rámci rekonstrukce mostu provede výměnu stávajícího NTL plynovodu za nový. V této souvislosti odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu stanovuje pro společnost CB plyn s.r.o. přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – U Černé věže, Hradební, Na Mlýnské stoce, Na Sadech, Plachého, Hroznová, Karla IV., nám. Přemysla Otakara II., Senovážné náměstí.

Před opravou mostu v ulici U Černé věže by ale mělo skončit současné omezení, které se týká rekonstrukce inženýrských sítí a vozovky v Kněžské ulici. Tam by práce měly skončit do 18. května.