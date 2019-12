Produkční společnost z Třebína u Českých Budějovic, napůl fungující v Bostonu, nabízí dětem možnost dělat populární muziku jinou než na ZUŠce. „Děti chodí do základních uměleckých škol jako do družiny,“ myslí si Martin Marek a dodává: „Chceme, aby si děti mohly zkusit také dospělou tvorbu.“

V praxi to funguje tak, že Martin Marek a Roman Doležal nechají teenagery vybrat ze svých poprockových písní, které spolu vytvořili. Děti je potom nazpívají. „Když jsou srdcaři, vydrží. Když ne, odpadnou,“ krčí rameny Marin Marek. Vyrobit píseň je totiž na dlouho. Práce je to tvrdá jako v showbusinessu, dítě musí pracovat v týmu. Nahrávky se musí přezpívávat, míchat, opravovat.

HDPteens spojuje také sport s uměním. Nahrála píseň třeba s patnáctiletou vrcholovou tenistkou Natálií Rainke. Ta zpívala už od mala. „Rodiče napadlo, že bych mohla jít do nějaké ZUŠky na hodiny zpěvu a v Suchém Vrbném, kde jsme zrovna bydleli, se jedna otevírala,“ vzpomíná dívka, pro niž je zpěv koníček. Do HDPteens ji přivedla učitelka ze ZUŠ a zpěvačka Zuzana Benešová.

Další myšlenkou HDPteens je totiž spojení zavedených umělců se začínajícími. Produkční firma spolupracuje s muzikantkou Monikou Vodičkovou, herečkou Lenkou Šestákovou, se Zuzanou Benešovou, s filharmoniky či s režisérem Danielem Habrdou.

„Mladí jsou ještě čistí, nestačili se zkazit, pracovat s nimi je nádherný,“ chválí si Martin Marek.

Natálie Rainke nazpívala píseň Všechno můžem si přát. Původně píseň měla být pro tři zpěvačky, nakonec tlak vydržela jen ona. „Je to o tom, jak se dívá táta na to, že jeho dcera odchází z domova. Táta to za týden překousne, maminka to vždycky nese hůř,“ nastiňuje Michal Marek. O tom je i videoklip k písni, kterou natáčel právě Daniel Habrda. Ve videoklipu účinkoval i mladý herec Josef Kurz. „Nebyl jsem nervózní, bylo to familiérní,“ směje se. Kvůli promofotkám pózoval s volejbalistkami. „To jsem si užíval,“ vtipkuje. Natáčelo se doma u Natálie Rainke, jejíž maminka byla z tématu naměkko. Natáčení si mladá sportovkyně a zpěvačka užila. Z líčení do záběrů byly s matkou obě překvapené. „Skoro mě nepoznala,“ usmívá se dívka. Josef Kurz zjistil, že není už tolik alergický na peří. „Byl jsem alergický odmala, nemohl jsem ani spát v péřových peřinách a v klipu byla polštářová bitva,“ vypráví a se smíchem dodává: „Neseklo to se mnou.“ V domě pak nacházeli peří ještě čtrnáct dní poté. Produkční společnost dala mladým volnou ruku. „Text písně chci hodně dopředu, pak ho poslouchám cyklicky a nějak mi to sepne,“ vypráví, jak pracuje Daniel Habrda, který vymyslel scénář.

Nyní můžete na facebooku či na youtube vidět také vánoční videoklip For Just One Day natáčený pod Kletí a na českobudějovickém kluzišti na náměstí Přemysla Otakara II., v němž účinkuje mladá romská zpěvačka Natálie Skalkošová a violoncellistka Jihočeské filharmonie, manželka koncertního mistra Lenka Týmlová. „Natálka dokázala převézt amíky, že umí anglicky,“ pochvaluje si Martin Marek talentovanou dívku. Videoklip vznikl už loni těsně před Vánoci. „Letos jsme mu chtěli dát více prostoru, zaslouží si to,“ myslí si Martin Marek.

Poprocková akademie HDPteens má za sebou pět projektů. Realizace jednohoz nich trvá většinou rok.