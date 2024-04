V České republice se zúčastní šest měst. Ti nejaktivnější účastníci nahlásí až tři sta pozorovaných rostlin nebo živočichů. Jihočeský organizátor, Biologické centrum Akademie věd ČR, uspořádá zcela poprvé v Českých Budějovicích večerní pozorování hmyzu na světelném lapači.

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky je významnou ptačí lokalitou. | Video: Edwin Otta

Všechny milovníky přírody, fanoušky vědy a další zájemce všech věkových kategorií a jakýchkoliv profesí zvou ke spolupráci organizátoři celosvětového mapování městské přírody. Zúčastní se skoro sedm set měst na sedmi kontinentech. Fotit se budou volně rostoucí a žijící rostliny, živočichové i houby.

V České republice se přihlásilo do globální soutěže v pozorování městské přírody City Nature Challenge (CNC) šest měst - České Budějovice, Praha, Brno, Uherskohradišťsko, Ostrava a Veselsko a vyzývají všechny zájemce, aby od pátku 26. dubna do pondělí 29. dubna fotili volně žijící rostliny, živočichy a houby ve svém okolí a svá pozorování nahrávali do bezplatné aplikace iNaturalist. Od úterý 30. dubna do neděle 5. května bude online komunita upřesňovat identifikaci druhů a v pondělí 6. května bude vyhlášen celkový počet pozorování a nejzajímavějších snímků ze všech koutů planety. Pozorovat přírodu bude možné jednotlivě i společně, čeští organizátoři připravili řadu akcí pro veřejnost od přírodovědných vycházek, tematických přednášek, fotografický kurz až po noční pozorování hmyzu.

Vrbenské rybníky u Českých Budějovic jsou ceněnou ptačí rezervací.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Příroda je všude kolem nás, ve městech, v parcích i na našich zahradách. Vzhledem k tomu, že se lidská populace stále více soustřeďuje ve městech, je důležitější než kdy jindy dokumentovat rozmanitost městské přírody a přičinit se o její ochranu. Ve výzvě City Nature Challenge k tomu může přispět úplně každý. „Je to úplně jednoduché. Vyrazte do parku, na louku, kamkoli do svého okolí a foťte vše, co roste, běhá, létá, plave nebo se plazí. Svá pozorování pak nahrajte do aplikace iNaturalist, buď rovnou v mobilu, nebo na webu," říká koordinátorka výzvy v Českých Budějovicích Daniela Procházková z Biologického centra Akademie věd ČR. Velkou výhodou aplikace iNaturalist je, že velmi spolehlivě navrhuje, o jaký druh živočicha, rostliny nebo houby se jedná, takže její uživatelé nemusí mít žádné velké přírodovědné znalosti a přiučí se něco nového.

Záznamy pozorování přírody využívají vědci po celém světě pro nejrůznější účely. V roce 2023 bylo publikováno 890 vědeckých článků využívajících data z platformy iNaturalist, od studie o včelách v městském prostředí až po revizi globální biogeografie rostlin. Tato data pomáhají odborníkům vytvářet rozhodnutí v oblasti ochrany přírody, která lidem umožňují žít společně s okolní přírodou a vnímat se jako její součást, nikoli mimo ni.

Sobota 6. dubna 2024 v jižních Čechách. Planá nedaleko Českých Budějovic.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Výzvu City Nature Challenge globálně koordinují Kalifornská akademie věd v San Francisku a Přírodovědné muzeum v Los Angeles od roku 2016. Do loňské čtyřdenní výzvy se zapojilo více než 66 000 lidí ve více než 450 městech po celém světě, kteří do systému iNaturalist zaznamenali více než 1,87 milionu pozorování. Pro letošní ročník je pozoruhodné, že počet zúčastněných měst vzrostl z loňských 450 na více než 675, což je jeden z největších skoků v historii CNC. Tento výrazný nárůst je výsledkem sítě organizátorů v Indii, kteří do celosvětového úsilí přinášejí 206 nových projektů.

Také v České republice se letos počet zapojených měst rozrostl o nová dvě místa - Ostravu a Veselsko. Opakovaně se účastní Brno, Uherské Hradiště, České Budějovice a Praha, která je matadorem a horkým favoritem soutěže umisťujícím se každoročně mezi 20 nejlepšími městy světa co do počtu zaznamenaných pozorování.

Pozorujte přírodu s odborníky

Národní muzeum, organizátor projektu v Praze, pořádá již tradičně Víkend otevřených dveří běžně nepřístupného areálu Kroužkovací stanice.

Jihočeský organizátor, Biologické centrum Akademie věd ČR, uspořádá zcela poprvé v Českých Budějovicích večerní pozorování hmyzu na světelném lapači. Na Hmyzí noc můžete vyrazit do vědeckého kampusu na Branišovské ulici v pátek 26. dubna od 20 do 22 hodin. I za denního světla se v kampusu dozvíte spoustu zajímavostí o přírodě a o biologickém bádání při příležitosti Dne Země, který se koná od 8 do 16 hodin. S odborníky na rostliny a hmyz pak můžete rozšiřovat svá pozorování na botanicko-entomologické vycházce k Vrbenským rybníkům v sobotu od 9 do 12 hodin.

Bližší informace lze najít přes webové stránky City Nature Challenge Česká republika ZDE. V Českých Budějovicích je organizátorem Biologické centrum AV ČR, telefon 387 775 064, mail daniela.prochazkova@bc.cas.cz.

Například v roce 2022 během čtyř dnů od 29.4. do 2.5. zaznamenalo v Českých Budějovicích 82 lidí přesně 1841 pozorování. Pozorované organismy byly rozřazeny do celkem 543 druhů. S těmito skvělými výsledky se České Budějovice umístily na 170. příčce ze všech měst světa a předběhly tak například téměř pětkrát početnější skotskou metropoli Edinburgh i hlavní město Havaje, Honolulu. V rámci České republiky se umístily na 3. místě. Zvítězila Praha s více než 12 tisíci pozorováními, která celosvětově obsadila úžasné 34. místo.

Mezi nejčastěji focenými druhy na území Českých Budějovic byly v roce 2022 kachna divoká (28x) a pampeliška lékařská (17x), což byly zároveň nejčastěji zaznamenávané druhy celosvětově. Z rostlin dále českobudějovičtí pozorovatelé nejvíce zachycovali rozrazil rezekvítek (16x), kopřivu dvoudomou (15x) a sasanku hajní (15x). Mezi nejčastěji pozorovanými živočichy dále najdeme lysku černou (15x), ruměnici pospolnou (14x), labuť velkou (13x) a včelu medonosnou (13x).

I vzácné druhy

Účastníkům výzvy se v Budějovicích podařilo zachytit i vzácnější a ohrožené druhy, a to zejména v lokalitě Vrbenských rybníků. Mezi ptáky to byli kriticky ohrožený kolpík bílý (vyfocen 3x), kvakoš noční (1x), potápka černokrká (3x) či zrzohlávka rudozubá (8x). K silně ohroženým druhům patří také slepýš křehký, kterého zde vyfotografovalo pět pozorovatelů. Mezi vzácnějšími rostlinami pak figurují např. orchidej prstnatec májový (3x), ďáblík bahenní (1x) nebo ocún jesenní (4x).

Zcela nejaktivnějším pozorovatelem byl uživatel, který zvolil přezdívku „tiamat1“ s 330 pozorováními a 198 zaznamenanými druhy. „Gratulujeme k neuvěřitelnému výkonu," zdůraznila k výsledkům akce před dvěma lety Daniela Procházková.