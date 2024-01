Začátek roku přináší i práce na nových investicích. Ve Zlivi například plánují dát 18 milionů na vylepšení základní školy. V Trhových Svinech se začne stavět kanalizace v ulici Rejta, která se v posledních desítkách let změnila v malou vesnici.

Trhové Sviny. | Foto: Deník/Edwin Otta

V plné přípravě jsou některé letošní investiční akce na Českobudějovicku. Bude se i pokračovat v tom, co třeba zahájili v minulém roce.

Největší stavební akcí města má být letos ve Zlivi přístavba dvou tříd mateřské školy. Město má na akci vydat podle starosty Radka Rothschedla 35 milionů korun. „Běží stavební řízení,“ přiblížil stav příprav starosta s tím, že po získání stavebního povolení se začne chystat výběrové řízení na dodavatele. Se školstvím souvisí i další velká položka v rozpočtu - 18 milionů korun určených pro základku. „Částka je určena zhruba z poloviny na stavební úpravy a z druhé poloviny na pomůcky a vybavení učeben,“ uvedl dále. Město má na tuto akci přislíbenou dotaci z programu IROP.

Už v minulém roce zahájili ve Zlivi rekonstrukci a přestavbu hasičské zbrojnice, kvůli problémům se statikou. Nakonec zůstane ze staré zbrojnice jen obvodové zdivo garáží. Nový objekt dostane i společenskou funkci. „Uděláme při rekonstrukci i malý sál pro město v patře, přibližně pro sedmdesát lidí,“ řekl Radek Rothschedl a doplnil, že na stavbu letos město dá 22 milionů korun a finančně mu pomohou dotace z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a investičního fondu Jihočeského kraje.

Budějovice ve sportovním areálu Vltava oddělí pěší a cyklisty a vylepší vybavení

Nová kanalizace pro čtyři sta lidí

V Trhových Svinech vydá město podle starosty Davida Štojdla nejvíce peněz na novou kanalizaci v místní části Rejta. „Je to vlastně naše ulice, ale má na čtyři sta obyvatel, to je jako vesnice,“ říká David Štojdl k lokalitě, která je od Trhových Svinů oddělena rybníkem a lomem. „Nová kanalizace bude stát okolo 60 milionů korun,“ přibližuje náklady a připojuje, že práce mají trvat 1,5 roku a provádět je bude firma SWIETELSKY. Hotovo má být v létě 2025. V minulých dnech město předávalo staveniště. S financováním pomůže dotaze z ministerstva zemědělství ve výši 29 milionů korun. Příští rok je pak přislíbena pomoc investičního fondu Jihočeského kraje necelých pět milionů korun. Rejta je nyní bez kanalizace, majitelé nemovitostí mají jímky nebo vsaky, podle v minulosti vydaných stavebních povolení. „Je to na skále, nedaleko je lom,“ upozorňuje starosta, že stavebně nebude akce úplně jednoduchá, ale přispěje ke zlepšení života v místě.

Radnice chystá i dokončení chodníku z města do Otěvěku, jedné z místních částí. „První etapa se dělala před deseti lety,“ naznačuje David Štojdl, že jde o dlouhodobý projekt, který se uskutečňuje po částech. Investice by měla vyjít zhruba na 16 milionů korun, víc než polovinu by měla pokrýt evropská dotace a město už hledá dodavatele. Změny zahrnou třeba i vylepšení autobusové zastávky.

Výtah v kulturním domě i cvičný byt

K letošním investicím patří také zateplení a celková rekonstrukce sítí v MŠ v Budovcově ulici, kde má město také požádáno o dotaci a stavět se má i v kulturním domě. Nový výtah umožní, aby se v objektu mohli lépe pohybovat i handicapovaní a proměna také čeká knihovnu. Realizace je naplánovaná od dubna do července, náklady se očekávají přibližně devět milionů korun. V základní škole se připravuje nová jazyková učebna a cvičný byt za více než osm milionů korun, kde město počítá podle Davida Štojdla s dotací 80 % a k větším chystaným akcím patří ještě úpravy ulice Svatopluka Čecha za šest milionů korun.