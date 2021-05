Obviněný nejprve nevypovídal, později tvrdil, že jednal v nutné obraně. S různými rozpory líčil, že když ho při sporu o něčí bundu v šatně poškozený napadl, vyhrožoval mu zabitím a uchopil ho zezadu za krk, sáhl do skříňky pro nůžky a bodl za sebe. Nůžky se prý zlomily o oblečení, on v šoku vzal nůž a tím poškozeného bodl, když stáli čely proti sobě. Byl dál rozčilen, vzal tu tyč a chtěl poškozeného zbít, ale ten mu utekl. Už s ním měl konflikty dřív a myslí si, že se mu Dat chtěl pomstít. S další verzí obžalovaný přišel, aby znevěrohodnil svědka incidentu - toho si prý poškozený najal, aby ho zmlátil.

Zmíněný svědek potvrdil, že incident vznikl kvůli posunování cizí bundy po lavičce a přerostl ve rvačku. Poškozený ničím obviněnému nevyhrožoval. Když se od sebe odtrhli a poodstoupili, obžalovaný něco vyndal ze skříňky, přiskočil k Datovi a bodl, podle znalců silou velké intenzity. Na místě se pak našla odlomená rukojeť a kus nůžek. Krvácející poškozený chtěl podle svědka utéct, ale Van vzal tyč a utíkal za ním se slovy, že ho dneska zabije. Část potyčky viděl i další svědek. Poškozený se hlavnímu líčení vyhýbal.

Vinen

Okresní soud ve Strakonicích měl vinu obžalovaného prokázanou. Své výpovědi měnil - nejprve mluvil jen o útoku nůžkami, které ovšem nemohly zranění způsobit. Pak policii vydal nůž, kterým tehdy neútočil, a až 12. prosince jí předložil ten pravý, ještě se stopami krve poškozeného.

Uzavřel, že obžalovaný zřejmě považoval malicherný incident s odsunutím cizí bundy a tím zmenšení místa obviněného na lavičce v šatně za cílenou provokaci poškozeného a projev jeho nadřazenosti. Nechtěl si to nechat líbit, zapojil se do rvačky a když v ní „prohrál na body", rozhodl se pokračovat důrazněji „do vítězného konce", a to v době, kdy mu žádný útok ze strany poškozeného nehrozil…

Senát poté uložil panu Vanovi za úmyslné těžké ublížení na zdraví 40 měsíců do věznice s dozorem. Krajský soud odvolání obžalovaného zamítl a ten podal dovolání k Nejvyššímu soud ČR (NS). Ten ale konstatoval, že v rozhodování o dovolání vychází zásadně ze skutkových zjištění soudů v předchozím řízení. Soud prvního stupně podrobně, logicky a přesvědčivě zdůvodnil, jak dospěl k popsaným závěrům. Zjištěnému skutkovému ději pak odpovídá i zvolená právní kvalifikace. NS proto dovolání Van Hong H. odmítl.