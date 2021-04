19. ledna ho 43letá pumpařka v Netolicích z obavy pustila za pult, ať si peníze vezme sám. Odcizil 31 800 korun a krabičku cigaret. 4. února přinutil 32letou ženu otevřít pokladnu pumpy ve Zdíkovci. Zmocnil se 15 700 Kč a tří krabiček cigaret. 16. února se vrátil do Netolic. Stejná pokladní jako minule mu musela vydat z pokladny mincovník a hotovost 7725 Kč. Přepadení byl přítomen i její manžel. I jeho lupič ohrožoval nožem.

Konečně požadoval peníze 27. února opět ve Zdíkovci, kde tentokrát sloužila 51letá paní. Vzápětí zakročila policie, která tam na něho čekala. Pumpařka shodila skleničku jako signál a muži zasáhli. Pachatel se ohnal nožem po zakročujícím policistovi, podařilo se mu uniknout, ale při pronásledování byl zadržen.

Před soudem v Prachaticích Daniel V. loupeže doznal. Řekl, že měl dluhy, věřitelé chtěli peníze zpátky a on jiné řešení neviděl. Ujišťoval, že nikoho nechtěl zranit. Policista v prodejně prý na něho vytáhl pistoli a on ho asi z leknutí škrábl, jak se otočil; nevybavuje si to.

Dotyčný policista řekl, že po jeho výzvě muž v kukle proti němu máchl nožem a utíkal. Venku se prchajícího snažil zadržet kolega z hlídky a udeřil ho pistolí do hlavy. Lupič běžel dál, slyšeli odemykání auta, startování a pak ránu. Když doběhli, auto bylo na střeše. Dorazily posily a Daniela V. našli ležet v poli.

Okresní soud uložil Danielu V. jako dosud bezúhonnému za zločiny loupeže a násilí proti úřední osobě tři roky do věznice s dozorem.

V. se odvolal. Obhájkyně brojila proti vyčíslení škody s tím, že provozovatel požadovanou částku nedoložil dokladem o inventuře. Policistovi prý její mandant zranění způsobil v úlekové reakci, neúmyslně, při otočení se. Navrhla mj. zprostit ho obžaloby z násilí proti úřední osobě. Krajský soud k tomu citoval z výpovědi zraněného policisty, že obviněný chtěl tím mávnutím nejspíš získat čas na útěk. „Že by se lekl, to spíš ne,“ mínil svědek. „Když jdu na někoho s nožem, musím vědět, že ho můžu zranit.“

Daniel V. se znovu omluvil, udělal hloupost, když nevěděl jak z dluhů. Ty mu prý vznikly z toho, že nedostal zaplaceno za práci. Nožem nechtěl ublížit, ujistil. Z události se poučil, má práci . . .

Krajský soud ale jeho odvolání zamítl. V otázce násilí proti úřední osobě nelze okresnímu soudu vytýkat, že vyšel z výpovědi policisty. „Obžalovaný se snaží přesvědčit, že nikoho neohrozil, ale výpovědi svědků hovoří o něčem jiném," pokračoval. Jedna z přepadených má psychické problémy, druhá uvedla, že jí útočník vyhrožoval zabitím, další svědek řekl, že proti němu šel lupič s nožem s hrozbou, že pokud se pohne, bude mu všechno jedno, hrozil podřezáním nebo střelbou komplice. „To představuje tak vysoký stupeň společenské škodlivosti, že nepřichází v úvahu jiný než nepodmíněný trest," uzavřel předseda senátu. „Jeho uložení výrazně při spodní hranici sazby není nepřiměřeně přísné, spíše nepřiměřeně mírné . . ."