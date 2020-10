Našli ho ráno 16. října. Měl 2,98 promile alkoholu v krvi. Zemřel udušením ze vdechnutí krve z rozbitého nosu. Na těle měl řadu oděrek, krevních výronů, tržných ran a podobně. Popral se večer s kolegou z této komunity Konem…

Ten u soudu tvrdil, že po poškozeném požadoval jen své peníze, vrácení zbytku z tisícovky, kterou mu prý dal na jídlo a pití – čtyři stovky údajně našel v parku, zbytek dostal za sběr. Pavel ho v hádce bodl, on mu nůž sebral a začal ho bít. Prali se a když ho kumpán začal škrtit, tak ho ve strachu bodl. Pak prý odešel ven si zakouřit a když se vrátil, všichni už spali. Ráno zjistili, že Pavel nežije. A obžalovaný vyčítal jeho kamarádům, proč na místě nezasáhli, "proč nejednali jako lidé"… Jeden z bezdomovců, kterého se k soudu nepodařilo sehnat, protože byl "na pohybu", to na policii vysvětlil zásadou, že když se dva perou, třetí se do toho nemá plést.

Vzdělanec?

Konova prezentace v soudní síni byla pozoruhodná. Tvrdil, že v roce 1996 vystudoval v Ulánbátaru medicínu, pracoval v Jižní Koreji v reklamě a praktikoval, pak se vrátil domů a rozhodl se "jít dělat byznys" do Česka. V Brně přišel o doklady, od Cikána v bistru slyšel, že v Budějovicích je práce, tak tady dělal asi čtyři měsíce na stavbě za 200 korun denně. Když ho vyhodili z ubytovny, seznámil se s osazenstvem ze sodovkárny. U soudu se mimo jiné dožadoval svého "základního lidského práva" nebýt proti své vůli fotografován…

Bezdomovec Štefan, který jako místo posledního pobytu uvedl roury u Teska, respektive plechy u Kauflandu, jako svědek řekl, že po něm a po dalším kolegovi Kono chtěl pod hrozbou nožem peníze. Dali mu dohromady sedm korun. Mongol chtěl na víno i od přicházejícího Pavla. Když ten řekl, že nemá, začali se prát. Pak Pavel vlezl do spacáku, Kono ho zasedl a mlátil ještě asi deset minut. Ráno byl mrtvý. Den po incidentu obviněný svědka znovu napadl u Kauflandu, nafackoval mu a táhl ho k supermarketu, aby tam koupil víno.

Soud konstatoval, že v roce 2007 byl u nás odsouzen za výtržnictví a ublížení na zdraví k podmínce a vyhoštění – napadl a nožem způsobil poškozenému dvě rány na čele o délce 16 a 12 centimetrů.

Senát uvěřil tvrzení svědků konfliktu v sodovkárně; nejevili k němu negativní vztah, naopak říkali, že je dobrý chlap, pokud se neopije. K argumentaci Kona, že byl ve rvačce sám zraněn, soud neopřehlédl, že po události byl dvakrát odvážen do nemocnice s otravou alkoholem, až se 4,29 promile. Pak je zřejmé, jak mohl zranění utrpět, řekl předseda senátu. Skutek, z něhož je žalován, spáchal z nedbalosti – smrtelný následek způsobil Pavlovi tím, že mu po zranění neposkytl pomoc. Za celkem pět trestných činů, také z loupeže a vydírání, mu uložil trest na samé spodní hranici sazby a vyhoštění z ČR. Neodvolal se.