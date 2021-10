Tomáš T. (29) z Tábora opakovaně jezdil s upraveným obytným fordem do Maroka, kde nakupoval hašiš. Začátkem roku 2012 jej dovezl do ČR přesně nezjištěné množství. Nejméně 6000 gramů prodal Rudolfu K. (33) k další distribuci na parkovišti u zoo v Hluboké za 498 000 korun.

Soud - ilustrační foto. | Foto: ČTK

K. v přípravném řízení vysvětloval, že při náhodném zakouření mu známý dal kontakt na člověka, od kterého drogu má. Sešli se a on od něho převzal hašiš v krabici. Zaplatil mu za to hned 480 000 Kč. Peníze prý měl od otce na nemovitosti. Od 24. do 25. června 2012 Tomáš T. dovezl opět z Maroka nejméně 14 778,64 gramu hašiše. Z toho předal Rudolfu K. 5759,3 gramu a ten byl s tímto množstvím zadržen policií. Při domovních prohlídkách bylo u T. zajištěno skoro devět kilogramů této drogy.