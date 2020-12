Čtyřletý labrador měl několikadecimetrové spáleniny srsti mezi ušima, na hřbetu a na boku. Jeho léčení trvalo čtyři týdny.

Mladík u Okresního soudu v Českém Krumlově řekl, že se za čin stydí. Nemůže pochopit, co ho to napadlo. S přítelkyní byli ten večer v hospodě, při jízdě autem domů ho stavěli policisté a sebrali mu řidičák. Byl z toho rozmrzelý, doma se ohnal po psovi, ten na něho zavrčel, pak se přikrčil u otevřené trouby a sám prý do ní zalezl. Žádných zranění si na něm nevšiml, nalil mu vodu do misky a šel spát. Rozvedl, že měl v tu dobu psychické problémy, docházel k psychiatrovi. Teď už dobrovolnou léčbu ukončil.

Vypovídal svědek, kterému obviněný tehdy v noci řekl, že psa musel potrestat, protože zlobil.

Znalci u obžalovaného zjistili úzkostnou povahu. Nemá zvýšené sklony k agresivnímu jednání, netrpí duševní chorobou ani poruchou, akutní psychickou léčbu nepotřebuje.

Zdroj: DeníkSoud ho uznal vinným přečinem týrání zvířat zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem a uložil mu čtyři měsíce podmíněně na rok a půl. Pro uložení ochranného léčení psychiatrického v ambulantní formě, které navrhovala státní zástupyně, soud neshledal zákonné podmínky. Takové opatření je závažným omezením osobní svobody v zájmu ochrany společnosti a lze je uložit jen za účelem terapeutického působení na pachatele, který trestný čin spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo pachateli, který zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním. To v tomto případě nebylo prokázáno, popsal tehdy náš list ze soudní síně.

Odvolání žalobců proti tomu krajský soud zamítl. Skutek shledal excesem obžalovaného, nebyl vyústěním nějakého dlouhodobého chorobného stavu nebo návyku, který by hrozil opakováním. Okresní soud se s touto okolností podle odvolacího senátu vypořádal správně.

K dotazu Deníku na osud labradora obhájce obviněného řekl, že ho jeho klient dobrovolně předal do útulku, odkud si ho předtím vzal.