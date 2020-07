V lednu 2003 nepřišel 25letý mladík z Blatné k ohlášenému obědu do sestřiny rodiny. Švagr ho pak našel ležet v posteli s rozbitou hlavou. Zemřel po nejméně čtyřech úderech velkou silou tupým předmětem. Z vraždy byl obviněn 28letý Stanislav K. V bytě byly jeho otisky a pachová stopa, v jeho autě dubový prážek ještě s krví oběti.

Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

Přiznal se. Řekl, že ho poškozený po setkání na diskotéce pozval domů na pivo. "Když hostitel usnul, v tom tichu a pod vlivem drogy na mne přišel stihomam, a tak se to stalo," vyprávěl. Napadlo ho ukrást mu peněženku. „Vyndal jsem prážek mezi dveřmi a chvíli přemýšlel, jestli to mám udělat,“ vyprávěl. „Asi po půlhodině jako by mi někdo zvedl ruce a já ho praštil. Po chvíli jsem to zopakoval. Mířil jsem hranou prážku na spánek… Údery byly dost silné, ale kdybych sekal dříví, asi by byly intenzivnější," řekl do protokolu. Po činu hlavu poškozeného zakryl. Vytáhl žaluzie a hledal věci, které by mohl zpeněžit. Odešel mezi sedmou a osmou hodinou. "Nevím, jestli jsem někoho potkal na schodech," dodal.