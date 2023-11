Trochu kuriózní případ se stal v úterý 21. listopadu v budějovické ulici Fr. Ondříčka.

Neznámý pachatel vstoupil po 14. hodině do obchodu a zamířil do oddělení papírnictví. Z regálu odcizil inkoustové náplně. Mluvčí policistů Štěpánka Schwarzová upřesňuje, že se jednalo o 120 náplní do kuličkového pera v hodnotě 150 korun. „Pak prodejnu opustil, aniž by za zboží zaplatil. Majiteli tak způsobil škodu za 18 000 korun,“ dodává mluvčí. Zloději hrozí až dva roky vězení.