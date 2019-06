České Budějovice – Do domu v Otakarově ulici v krajském městě se vloupal zloděj, který v minulém týdnu ukradl věci za více než 460 000 korun.

Po té co se násilím vloupal do domu, vnikl do garáže, několika sklepů a pokračoval do jednoho bytu. Ten celý prohledal a našel zde finanční hotovost ve výši několika set tisíc korun. Podle krajské policejní mluvčí Štěpánky Uhlířové si pachatel odnesl šperky, některé starožitné a například i hodinky.