Z regálů obchodů mizí pánské žiletky i dámské parfémy. Krádeže se opakují už několik měsíců.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Vykutálený páreček zlodějíčků obchází v posledních několika týdnech prachatické drogerie a berou všechno, co se jim snadno vejde do kapes. Podle zjištění Prachatického deníku se případy se odehrály naposledy minulý týden. Někdy jsou dva, někdy je jich i více. Scénář je všude stejný, vejdou s naprostou jistotou do obchodu a rovnou míří k věci, kterou si chtějí odnést. Jde o „bleskurychlou“ akci, většinou jsou v obchodně méně než minutu. Musejí mít jednotlivé obchody dokonale zmapované, protože podle informací Prachatického deníku ode dveří obchodu míří přesně k regálu, který obsahuje vytipovanou věc. Někdy jsou to žiletky, jindy elektrické zubní kartáčky, někdy ale i parfémy. „Stalo se, že v jeden den stihnou i dvě drogerie ve městě,“ informoval redaktory Prachatického deníku anonymní zdroj s domněnkou, že venku musí mít zloději ještě komplice, kterému odcizené zboží předají a urychleně se přesune jinam. Vychytrale si střídají oblečení, nasazují kapuci nebo mění roušky, aby si prodavačky v jednotlivých prodejnách nemohly předat popis zlodějů a zabránit tak dalším případným krádežím. Na ztracené věci se většinou přijde později při inventuře nebo náhodnou vizuální kontrolou regálů u věcí, které nejdou tolik na odbyt a dámy za pultem se na shodnou, že věc, která chybí, neprošla přes pokladnu.